От соборов до "скифского золота". Как Россия веками похищала украинское историческое наследие

Разграбленные курганы, вывезенные иноны и другие ценные реликвии – страна-оккупант веками грабила украинскую культуру.

Для имперской идеологии россиян сам факт существования отдельной украинской идентичности и культуры считался экзистенциальной угрозой. На протяжении веков наши северо-восточные соседи пытались стереть все украинское. Характерным элементом этой политики были кражи культурных ценностей и извращение истории.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина маркетолог и краевед Артур Антропов рассказывает, как Россия веками похищала украинское историческое наследие.

Самая ценная икона во всей Киевской Руси

Даже трудно представить, как долго продолжается культурный геноцид украинцев, устроенный страной-оккупнатом. Пожалуй, первым случаем воровства культурных ценностей стали разбойничьи нападения на украинские земли войск Владимиро-Суздальского князя Андрея Боголюбского, кульминацией которых стало разорение Киева в 1169 году.

Фото: Ограбление Киева в 1169 году. Миниатюра из Радзивилловской летописи (wikipedia.org)

Первым эпизодом такой деятельности Андрея Боголюбского стала кража Вышгородской иконы Божией Матери. Эту святыню старший сын Владимира Мономаха киевский князь Мстислав Великий (1076–1132) получил в качестве подарка от Константинопольского патриарха. Эту реликвию хранили в маленьком городке Вышгород в 20 километрах от центральной части современного Киева.

В то время икона считалась самой ценной во всей Киевской Руси. Поэтому и не удивительно, что наши северо-восточные соседи-клептоманы во главе с главарем своей банды Андреем Боголюбским, который был сыном основателя Москвы Юрия Долгорукого, в 1155 году похитили Вышгородскую икону и вывезли ее в Успенский собор тогдашнего Владимира-на-Клязьме (сейчас – город Владимир в рф).

С того времени россияне ее называют Владимирской. В 1395 году икону привезли в собор в Москве, мотивируя это угрозой нападения войск Тамерлана. После этого вражеские войска развернулись и не пошли на штурм Москвы. С этого периода московиты считают, что эта икона спасает их от всяких бед и напастей. В наши дни святыня хранится в храме-музее Русской православной церкви (РПЦ) при Третьяковской галерее.

Фото: Вышгородская икона Божией Матери (wikipedia.org)

Разрушение древнейшего скифского кургана

Новый этап культурного геноцида украинцев связан с эпохой российской империи, которая началась во время правления Петра I (1672-1725) и закончилась 1917 годом. Эта политика первоначально была одним из способов мести за переход Ивана Мазепы на сторону шведского короля Карла XII во время Северной войны.

В 18 веке к старым методам воровства культурных ценностей из храмов добавилось проведение археологических исследований с последующим вывозом всех ценных находок в Петербург. Одним из ярких проявлений этой преступной политики стали раскопки во второй половине 18 века вблизи современного Кропивницкого города.

Московиты разорили здесь древнейший скифский курган Северного Причерноморья – Литую или Красную могилу. Это уникальное погребение по своей ценности для украинской культуры можно сравнить с египетскими пирамидами. Курган был построен ориентировочно во второй половине 7 века до нашей эры.

Фото: Восстановленная насыпь кургана "Лита Могила" и памятный знак, село Копани, Кировоградская область (Союз археологов Украины vgosau.kiev.ua)

Ритуал погребения у скифов предполагал, что над земляной насыпью делали деревянное сооружение, бревна которого обмазывались глиной, а затем сжигались вместе с покойником. Оплавленные остатки горения конструкции создавали впечатление, будто "заливают" могилу, с чем и связывают первое название этого кургана.

При Екатерине II курган начали называть Мельгуновским от имени московитского генерала Алексея Мельгунова, по инициативе которого и проводилось археологическое исследование.

Найденные скифские сокровища сначала разместили в Кунсткамере, а впоследствии перевезли в Эрмитаж, где они до сих пор хранятся. В 1932 году произошло настоящее чудо, советская власть передала часть находок в харьковские музеи. Однако ценные скифские артефакты были утрачены в ходе разрушительной Второй мировой войны.

Во второй половине 19 века ограбление московитами украинских культурных ценностей стало полностью узаконенным и системным благодаря деятельности созданной в Петербурге Императорской археологической комиссии (1859–1919). Благодаря деятельности этой комиссии мародеров Эрмитаж пополнился артефактами эпохи палеолита, обилием скифских древностей и ценностей Киевской Руси и так далее.

Разрушительная советская идеология

Если в имперские времена ценности украинской культуры московиты в большинстве своем воровали и присваивали себе и использовали для утверждения русской имперской идеологии, то советская власть объединяла грабеж древностей с уничтожением многих ценных памятников.

Несмотря на притворный интернационализм советской власти, она в первую очередь возвеличивала русскую культуру и историю, а любые сантименты к культуре других народов СССР относили к проявлениям буржуазного национализма и жестоко преследовали.

За большими идеями построения коммунизма стоял обычный русский великодержавный шовинизм и банальное желание присвоения чужих материальных культурных ценностей, которое большевики называли “экспроприация”. Большевики стремились навязать своим гражданам мнение, мол, все, что существовало до Советского Союза – это не важно.

В то же время СССР должен был положить начало новой ветви в истории, которая якобы коренным образом изменит мир и создаст фундамент для небывалого развития человеческой цивилизации. Конечно, за большими идеями, "упакованными" для простых людей, скрывалось прагматичное желание присвоить чужие материальные культурные ценности без всяких препятствий.

От советского культурного геноцида всего украинского больше всего пострадали храмы и религиозные ценности. Церковь как буржуазное явление была излишней в русской тоталитарной идеологии. Новейшие варвары с серпом и молотом в 1920-1930-х годах занимались разрушением храмов, сожжением икон, репрессиями духовенства и вывозом ценных реликвий в имперский центр.

Фото: Пример революционной пропаганды: карикатура Д. Моора "Мимо нашей деревни", где с девушками танцуют пьяные священники и монахи. 1917 год. (wikipedia.org)

Уничтожение Михайловского Златоверхого собора

Одним из величайших преступлений против украинской культуры было уничтожение Михайловского Златоверхого собора в 1937 году. Этот уникальный шедевр Киевской Руси был построен в 1108-1113 годах и представлял огромную ценность для культурного наследия человечества.

Тихий протест еще не расстрелянной украинской интеллигенции позволил спасти от уничтожения мозаики и фрески храма. После их демонтажа и вывоза святыню уничтожили подрывом взрывчатки 14 августа 1937 года как раз на христианский праздник Маковия.

Большинство мозаик и фресок разрушенного храма были вывезены в Третьяковскую галерею и Эрмитаж, а частную перенесли в Софийский собор, откуда их во время Второй мировой войны похитили немцы. После капитуляции нацистской Германии в процессе реституции их передали СССР, но советское руководство не вернуло ценности в Украину, а передали их в Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник.

Фото: Разрушение Михайловского Златоверхого собора. Фото 1930-х годов (Союз археологов Украины vgosau.kiev.ua)

Уже после обретения Украиной независимости ценой значительных дипломатических усилий из российского Эрмитажа в 2001-2004 годах удалось вернуть лишь 11 фрагментов фресок Михайловского Златоверхого собора. Десятки других памятников этого храма по-прежнему хранятся в музеях московитов.

Легендарное "скифское золото"

Современный этап ограбления украинских культурных ценностей россиянами начался после аннексии Крыма и вторжения на территорию Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году. На временно оккупированных территориях развернулись масштабные ограбления культурных ценностей, вывоз музейных экспонатов, незаконные археологические раскопки.

Оккупанты имели даже наглость попытаться украсть так называемое "скифское золото" из Амстердама с помощью европейских судебных институций. Дело в том, что еще до начала временной оккупации московитами Автономной Республики Крым, летом 2013 года, киевский Музей исторических драгоценностей совместно с четырьмя крымскими музеями организовали в странах ЕС выставку "Крым: золото и тайны Черного моря", на которую было собрано около 600 экспонатов, которые упрощенно называют "скифское золото".

Такое название не совсем верно, поскольку среди экспонатов есть также древности сарматов, крымских готов, античных греков и воинственных гуннов. Кроме того, далеко не все из них сделаны из золота. Выставка сначала разместилась в немецком Бонне, а с 6 февраля 2014 года находилась в археологическом музее Алларда Пирса в Амстердаме. Там она должна быть до 28 мая 2014 года.

Нидерланды отказались возвращать Украине крымскую часть этой коллекции, поскольку россияне подали иск от имени крымских музеев о возвращении экспонатов им. Судебная волокита между Украиной и РФ за эти экспонаты длилась почти 10 лет и закончилась лишь недавно, 9 июня 2023 года, победой Украины в Верховном суде Нидерландов.

Фото: Скифский золотой шлем IV ст. до н. е. Один из экспонатов выставки "Скифское золото" в Амстердаме. Возвращен в Украину. Сокровищница Национального музея истории Украины (wikipedia.org)

Разрушение пригорода Херсонеса Таврического и незаконные раскопки в Крыму

Стоит отметить, что во время проведения незаконных археологических раскопок на временно оккупированных территориях россияне совершали варварские грубые нарушения, которые привели к разрушению ценных исторических памятников. Московиты по-вандальски разрушили древний пригород Херсонеса Таврического. Даже после деоккупации Крыма украинцы уже не смогут восстановить информацию о прошлом этого места.

Фото: Руины Херсонеса (wikipedia.org)

Одни из самых незаконных археологических исследований московитов проходили на территории города-крепости Старый Крым (Эски-Кермен, Солхат, Левкополь). Это место издревле привлекает русских мародеров. Еще с 1990-х здесь работали их черные археологи, которые добывали и незаконно вывозили из Украины археологические древности.

Большинство похищенных экспонатов после 2014 разместились в Эрмитаже и других музейных учреждениях оккупантов. Кроме того, московиты пытаются использовать все награбленные древности в псевдонаучных исследованиях по тематике так называемого "русского мира". Украинские земли при этом намеренно изображают отсталыми, а россиян показывают как носителей большой культуры и цивилизации.

"Знаковым" в этом плане является похищение в 2016 году из Крыма в Эрмитаж археологического памятника в виде фрагмента водопровода, действовавшего здесь в 16 веке. Только один этот артефакт показывает всю несуразность россиян в их попытках показать свое превосходство ведь в их землях, и то далеко не во всех, централизованный водопровод появился на 450 лет позже.

Разграбления после вторжения РФ в Украину

После 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения России в Украину на наших землях решители устроили самый масштабный культурный геноцид со времен Второй Мировой войны. Масштабы разграбления и разрушения культурных ценностей трудно даже вообразить. Полную картину мы будем иметь только после победы Украины и деоккупации всех украинских земель.

Только предварительные данные по уничтожению и повреждению культурного наследия Украины впечатляют. Согласно данным ЮНЕСКО за период с 24 февраля 2022 года по 26 июля 2023 года в Украине рашистами уничтожен или поврежден 281 объект культурного наследия Украины, из которых 118 – религиозные сооружения, 103 – исторические здания и культурные заведения, 19 – памятники, 27 – музеи, 13 – библиотеки и один архив.

Кроме того, только за период с 24 февраля по октябрь 2022 года оккупанты разграбили почти 40 музейных учреждений на временно оккупированных территориях. Речь идет о десятках, а возможно, и сотнях тысяч незаконно вывезенных экспонатов. Только из Херсона оккупанты вывезли более 15 тысяч культурных артефактов. Музейные учреждения Мелитополя и Новой Каховки также разграблены.

Только по скромной оценке ЮНЕСКО российская агрессия по состоянию на 24 февраля 2023 года нанесла ущерб украинскому культурному наследию на 2,6 миллиарда долларов.

Рашисты и их коллаборанты, причастные к похищению украинского культурного наследия, рано или поздно будут привлечены уголовной ответственности по украинскому и международному законодательству. Слова же реституция и репарации расширит словарный запас следующих поколений россиян, которые станут на путь покаяния и исправления.

Напомним, украинские исследователи и краеведы во время экспедиций отыскивают древние казацкие кладбища с каменными крестами. Такие объекты – это историческая память народа, а во многих странах подобные кладбища охраняются ЮНЕСКО.

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