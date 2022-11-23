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Начали зарабатывать. Рекордное число украинцев хотят остаться в Британии

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Среда 23 ноября 2022 12:26
Начали зарабатывать. Рекордное число украинцев хотят остаться в Британии Фото: Украинские беженцы в Британии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Британии провели опрос среди 3000 украинцев, которые прибыли в страну из-за войны. Их спрашивали о жилье и проблемах, с которыми они столкнулись в стране.

Сколько людей уже стали на ноги и не зависят от спонсоров, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Guardian.

Со спонсорами живут еще две трети беженцев

Управление национальной статистики Великобритании опросило украинцев, которые прибыли в страну по двум визовым схемам - семейного спонсорства и "Дома для Украины". По таким схемам граждане Украины и члены их семей могут прибыть в страну, чтобы жить с указанным спонсором, который может предоставить жилье как минимум на 6 месяцев.

Согласно опросу, со спонсором в ноябре живут 59% опрошенных, тогда как 17% снимают жилье у частного арендодателя.

Однако 45% респондентов сталкивались с тем, что не могли снять жилье из-за отсутствия поручителя или рекомендаций.

Начали зарабатывать. Рекордное число украинцев хотят остаться в Британии

Фото: Информационный пункт для украинцев (gettyimages.com)

Каждый четвертый (24%) сменил адрес после переезда в Британию. В 35% случаев причиной было то, что теперь они могут позволить себе жить без хостинга.

Однако у каждого шестого из них переезд был связан с трудностями в отношениях со спонсором.

При этом половина опрошенных украинцев сказали, что планируют остаться в Великобритании на три года или дольше.

Больше половины беженцев выучили английский язык и нашли работу

Число украинцев, которые могут говорить по-английски свободно или в достаточной степени, увеличившись до 57% по сравнению с 44% в июне 2022 года.

Большинство взрослых (56%) сообщили, что работают в Великобритании, хотя в июне трудоустроенных было только 19%.

Половина опрошенных (56%) столкнулись в трудностями в трудоустройстве из=за недостаточного знания языка и непризнания их квалификации (33%).

Начали зарабатывать. Рекордное число украинцев хотят остаться в БританииФото: Половина беженцев выучили английский язык (gettyimages.com)

Около 60% беженцев з сообщили, что у них достаточно денег, чтобы прокормить себя и своих детей в течение следующих трех месяцев. В июне таких было только 37% опрошенных.

Большинство украинцев (72%) заявили, что у них хорошее физическое и психическое здоровье.

Напомним, мы писали, что к 2030 году в Украине может остаться 30 миллионов населения.

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