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Украинцев в Ирландии продолжат селить в парках: какие условия создадут

Вторник 17 октября 2023 12:48
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Украинцев в Ирландии продолжат селить в парках: какие условия создадут Фото: Поддержка украинцев в Ирландии (facebook com CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Ирландии продолжают искать места для размещения вновь прибывших украинских беженцев. Палаточный лагерь в Страдбалли решили не закрывать, но условия там изменят.

В каком жилье будут размещаться беженцы с ноября, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на rte.ie.

Из-за кризиса жилья и большого наплыва украинских беженцев в Ирландии решили создать более 700 мест в 3-6-местных палатках на поле музыкального фестиваля в имении Страдбалли в графстве Лииш. Заселять людей начали с сентября, но они сразу стали жаловаться на холод и лужи в палатках.

На прошлой неделе власти решили не продлевать договор на эту локацию, а людей селить в крытом выставочном центре Панчестаун в Килдере. Но планы снова изменились – локацию Страдбалли и дальше будут использовать для временного размещения новоприбывших украинцев.

Отмечается, что теперь они будут размещаться в домиках, пригодных для проживания зимой. Отапливаемые модули будут установлены в конструкции вроде шатра со вспомогательными помещениями. Палатки демонтируют после установки модулей. Заселять людей в домики начнут с 6 ноября.

Украинцев в Ирландии продолжат селить в парках: какие условия создадутФото: Локация в Страдбалли, где селят беженцев (facebook.com/Electricpicnic)

Также модульные дома установят и в Glendalough House (имение Глендалох) в графстве Виклов. Там будут заселять украинцев с 20 ноября. Ожидается, что обе локации могут размещать по 950 беженцев.

В Ирландии насчитывается 97 510 беженцев, из них 73 152 бежавших от войны в Украине и 24 358 человек из других стран, которые ищут международную защиту.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии направят дополнительный 1 млрд евро на размещение украинских беженцев. Государство оплачивает жилье более 70 тысяч украинцев.

Также стало известно, что украинцам в Ирландии начинают выдавать виды на жительство. Карты заменят желтые письма временной защиты и будут действовать до окончания защиты в Ирландии.

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