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Денежная помощь. В Польше рассылают банковские карты для выплат украинцам

Фото: Снятие наличных в польском банкомате (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы в Польше получат банковские карты для выплат от немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Их рассылка по почте начнется после 22 мая.

Средства получат беженцы, подавшие заявления в марте 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Выплаты в 710 злотых (6250 грн) на заявителя и по 610 злотых (5370 грн) на каждого члена семьи в течение 3 месяцев будут получать 2500 семей беженцев в Польше.

Те, кому отправили банковские карты для получения денежной помощи, получат SMS-сообщения.

После получения банковской карты нужно создать пароль на сайте sontse.org, тогда поступят деньги. Карту можно будет использовать как для снятия наличных, так и для покупок в магазинах.

После окончания программы карты будут аннулированы, поэтому деньги важно вовремя потратить или снять в банкомате.

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)

В этот раз финансовую помощь от фонда Diakonie Katastrophenhilfe получат около 2500 семей из Украины, отобранных во время второго этапа реализации проекта. Первая фаза выплат денежного пособия завершилась в январе 2023 года. Тогда финансовую помощь получили 7287 семей беженцев из Украины в Польше.

Также Красный Крест в Польше предоставит денежную помощь беженцам от 25 тысяч гривен на человека.

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