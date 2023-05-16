ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

25 тысяч гривен на человека. Кто может получить помощь от международной организации

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 15:23
25 тысяч гривен на человека. Кто может получить помощь от международной организации Фото: Получение денег через банкомат (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Красный Крест продлил срок подачи заявлений на денежную помощь для украинцев в Польше до 26 мая. Выплаты смогут получить беженцы, проживающие в Познани

В течение двух месяцев можно будет получить 25 тысяч гривен на человека, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Кто может получить помощь от Красного Креста

Денежная помощь семьям из Украины предусматривает следующие суммы выплат ежемесячно:

  • один человек – 1420 злотых/месяц (12715 грн);
  • семья из 2 человек – 2640 злотых/месяц;
  • семья из 3 человек – 3860 злотых/месяц;
  • семья из 4 человек – 5080 злотых/месяц;
  • семья из 5 и человек – 6300 злотых/месяц.

То есть, за два месяца суммарно один человек получит 25430 грн, а семья из 3 человек – 69130 грн.

Претендовать на выплаты могут:

  • граждане Украины, прибывшие в Польшу после 1 октября 2022;
  • граждане Украины, которые находятся в познанском уезде;
  • граждане Украины, не получавшие финансовую помощь от других гуманитарных организаций (например OOH, МСК, Лютеранская всемирная федерация, Фонд ADRA (Польша), Польская гуманитарная акция, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM);
  • граждане Украины, имеющие плохие условия проживания;
  • граждане Украины, имеющие средний доход на семью не более 2450 злотых;
  • граждане Украины, на иждивении которых есть минимум 1 несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;
  • граждане Украины в возрасте 60 лет и старше;
  • граждане Украины, на иждивении которых есть по крайней мере 1 человек с инвалидностью.

25 тысяч гривен на человека. Кто может получить помощь от международной организацииФото: Выплаты можно получить на украинскую карту (pixabay.com)

Как подать заявку и получить деньги

Для того чтобы подать заявку на денежную помощь, нужно подготовить документы на всех членов семьи. Также:

  • скачать мобильное приложение IFRC;
  • создать аккаунт и указать членов семьи, на которых можно получить помощь;
  • заполнить в приложении анкету, добавив сканы/фото документов.

Если заявка будет одобрена, придет сообщение с объяснением шагов для получения наличных в отделении MoneyGram.

Также можно получить деньги переводом через MoneyGram на счет в ПриватБанке, MonoBank, Сбербанке или А-Банке. Для этого будет отправлен код подтверждения.

На банковский счет также можно получить деньги переводом с использованием IBAN. Для этого указывается имя латинскими буквами и номер IBAN банковского счета.

Напомним, мы писали, как правильно пользоваться украинской банковской картой за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша виплати
Отдых в Украине
Мнения
Александр Мироненко
Сто лет в авиации. Как Киев получил собственный городской аэропорт
Александр Мироненко
редактор издания avianews.com
Лейла Агаева
О "Дии" можно и не мечтать. Чем украинцев удивляет бюрократия в Германии
Лейла Агаева
специально для РБК-Украина
Анна Джоболда
Знание языка и зарплаты. Где и как украинцы ищут работу за границей
Анна Джоболда
директор департамента рекрутации Gremi Personal
Наталья Будянская
"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Все мнения