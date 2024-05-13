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Денежная помощь на аренду жилья в Польше для украинцев: как получить

Понедельник 13 мая 2024 17:32
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Денежная помощь на аренду жилья в Польше для украинцев: как получить Фото: Пособие на аренду жилья в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Благотворительный фонд Habitat for Humanity Poland реализует в Польше программу помощи по аренде жилья для семей из Украины. Можно получить информационное сопровождение и доплату к арендной плате.

Как украинским беженцам стать участниками программы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на habitat.pl.

Программа "Шаг Домой" рассчитана на поддержку людей, бежавших от войны в Украине, но сталкивающихся с трудностями в аренде жилья в Польше. Фонд предлагает услуги по поиску и оформлению аренды жилья, а также дофинансирование и другие виды поддержки.

Стать участником программы могут люди:

  • которые документально подтвердят пересечение границы после 24 февраля 2022 года;
  • находятся сейчас на территории Польши;
  • готовы арендовать жилье мининум на 12 месяцев;
  • имеют минимальный доход домохозяйства (в зависимости от воеводства 3000-4500 злотых);
  • принадлежат к группе, которая особенно подвергается риску потерять жилье.

Программа поддержки украинцев действует по всей территории Польши. Услуги для беженцев бесплатны, но участники будут возмещать часть расходов, связанных с арендой жилья.

Отмечается, что общение с участником программы происходит с помощью электронной почты и телефона. Задачей беженцев будет просмотр предложений, коммуникация с арендодателями и Habitat Poland, просмотр квартир.

Денежная помощь на аренду жилья в Польше для украинцев: как получить

Фото: Жилищный квартал в Польше (unsplash.com)

Помощь фонда будет включать:

  • при поиске жилья: мини-пособие по самостоятельному поиску жилья, дистанционные услуги агента по недвижимости и доплата за его услуги;
  • при подписании договора аренды: образцы договоров аренды, заключение договора с помощью мобильного телефона и перевод коммуникации с владельцем жилья, страхование, услуги нотариуса;
  • финансовая поддержка: дофинансирование депозита, частичная оплата арендной платы;
  • улучшение жизненной ситуации: дофинансирование языковых курсов, профессионального обучения, ухода за детьми;
  • информационная поддержка и перенаправление к помогающим службам.

Подать заявку можно, заполнив анкету. Это следует делать не раньше, чем за 31 день до запланированной даты начала аренды.

Напомним, мы писали, сколько стоит аренда жилья в крупных городах Польши. Цены на квартиры постепенно снижаются.

Также мы рассказывали, как оформить договор аренды и вернуть залог. Единовременный задаток является одним из основных элементов договора найма жилья.

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