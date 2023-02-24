Готовы вернуться. Сколько беженцев находится в Европе через год войны

Через 12 месяцев после начала российского вторжения в Украину по разным оценкам около 18% украинского населения переехало в Польшу, Чехию, Германию и другие страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Одни сопровождали свои семьи до границы, а затем вступали в ряды ВСУ. Остальные ехали к границе на автомобилях или в переполненных эвакуационных поездах. Только 6 марта Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) зафиксировало пик в 140 843 пересечений украинско-польской границы. По состоянию на конец марта через Польшу проехало более 2 миллионов украинцев.

С тех пор от 1 до 1,5 миллионов человек пересекали границу, но не все из них были беженцами и далеко не все просили временной защиты в ЕС. Было немало и частных поездок – в гости или чтобы решить какой-нибудь вопрос. Среди них также выезжали многие волонтеры, которые загружали гуманитарную помощь, привозили авто для ВСУ и так далее.

Статус временной защиты в ЕС

Европа быстро приняла меры, чтобы принять спасающихся от войны украинцев. 3 марта 2022 года министры Европейского Союза (ЕС) впервые использовали ранее принятую директиву 2001 года "о минимальных стандартах предоставления временной защиты в случае массового притока перемещенных лиц".

Граждане Украины получили право на статус временной защиты во всех странах ЕС с широкими условиями: через год после вторжения РФ в ЕС было зарегистрировано 4,8 миллиона заявлений на временную защиту от украинцев. Больше всего статусов беженцев предоставили Польша и Германия, за ними следует Чехия.

Фото: Сначала некоторые расселились на востоке ЕС, затем часть украинцев переехала дальше в западную Европу (Getty Images)

Но пропорционально размеру своей страны Чехия на первом месте: украинские беженцы составляют более 4% от общего количества населения. На втором месте по этому показателю – Эстония (2,9%), за ней следует Польша. Франция значительно отстает: согласно данным европейской базы данных Евростата, в декабре 2022 года во Франции насчитали более 65 000 беженцев (или 0,1% населения).

Сначала некоторые расселились на востоке ЕС, затем часть украинцев переехали дальше в западную Европу.

"Это можно объяснить нестабильностью условий приема в приграничных с Украиной государствах, которые принимают беженцев временно, регистрируют их, но без цели принять их в среднесрочной перспективе. Это случай касается, например, Молдовы", – сказал изданию Le Monde Томас Шопар, историк, специализирующийся на вопросах Украины.

Уже в мае 2022 года в Испании временная защита получила более 100 тысяч украинцев. Столько же к июлю было достигнуто в Италии. Но, например, во Францию украинцев уезжает немного. По мнению Шопара, предыдущий опыт во Франции привел к тому, что мало беженцев приехало туда искать убежища.

"Это, пожалуй, является одним из долгосрочных последствий политики отторжения, отсутствия гостеприимства, которое проявилось, в частности, во время массового притока сирийцев в 2015 году", – считает он.

Украинцы возвращаются домой

Шло время, продолжались активные контрнаступления ВСУ, и большая часть беженцев уже вернулась в родные города. В Киев жители постепенно возвращались в конце весны, когда российские войска бежали из региона и им давали мощный отпор ВСУ.

Фото: Семья Тищенко вернулась домой в село Тетеревское на Киевщине, им отстроили дом с нуля (Виталий Носач/РБК-Украина)

По многочисленным опросам, проведенным среди украинских беженцев за границей, подавляющая часть из них готова вернуться домой, как только или завершится война, или хотя бы будет деоккупирована часть территорий Украины.

"Многие украинцы покинули страну после вторжения РФ и позже вернулись. Некоторые возвращаются в свои дома в относительно стабильных или отвоеванных районах, но для других это невозможно, поскольку их дома все еще оккупированы или полностью разрушены", – сказала The New Humanitarian Фрэнсис Опперманн, заместитель директора программ НПО ACTED Ukraine.

Для вернувшихся агентства ООН и различные неправительственные организации оказывают денежную помощь, средства гигиены, продукты питания и другую поддержку, а также помогают в ремонте поврежденных домов.

"В районах вокруг Киева или Чернигова, на севере Украины, многие вернувшиеся – это старики или другие уязвимые категории людей, и они нуждаются в помощи", – напомнила The New Каролина Линдхольм Биллинг, представитель УВКБ ООН в Украине.

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