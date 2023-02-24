"Большинство вернутся домой". С какими сложностями сталкиваются украинцы в Румынии

Плюсы и минусы жизни в этой стране по опыту беженки – в материале

В Румынии остаются более 110 тысяч украинских беженцев. Несмотря на гостеприимство местных жителей, большинство украинцев планируют вернуться в Украину.

Какие особенности жизни и сложности адаптации в Румынии, TRAVEL РБК-Украина рассказала киевлянка Елена Янчук, которая получила убежище в этой стране весной.

Для украинцев выделили отель бесплатно

Весной прошлого года, после попыток найти приемлемое жилье на западе Украины Елена с двумя детьми и родителями отправилась в Болгарию. Но по дороге остановилась у волонтеров Румынии, где им предложили остаться. Так семья поселилась близ города Сибиу.

"Мы не ожидали, что в Румынии могут быть такие живописные города. Это Трансильвания, которая занимает примерно половину площади страны. Там несколько веков жили саксонцы, которые оставили очень интересную архитектуру", – рассказывает украинка.

Семью из 5 человек поселили за город – в 8 км от Сибиу. К тому времени гостиницу отдали на заселение украинцам, там уже жили около 30 человек из разных городов.

"Мы увидели, что там очень живописная природа, и мы можем быть в безопасности, поэтому решили не ехать еще 600 км в Болгарию, а поселиться поближе к Украине. К нам очень ласково и бережно относилась хозяйка гостиницы. Мы в тишине перевели дух после начала войны", – делится Елена.

Фото: Пейзажи в Румынии (предоставлены РБК-Украина)

Семья оставалась в отеле до конца лета, дети гуляли по окрестностям, ели черешни, которые росли на склонах, и яблоки в саду.

"В Румынии много овец, коз и коров. Встречали также фермы буйволов и яков. Здесь для них большое пространство для выпаса. Значительная часть страны – горы и холмы", – описывает она природу края.

Фото: Особенность Румынии – живописная природа (предоставлено РБК-Украина)

Владельцу квартиры компенсируют 50 лей за человека в сутки

В начале сентября Елена Янчук с семьей переехала в город Медиаш на 50 тысяч жителей, потому что узнала, что там есть школа для украинских детей.

"Нашлось достаточное количество учителей среди беженцев, которые согласились преподавать, нашли спонсорскую поддержку, чтобы школа была бесплатной. В центре города им выделили помещение детского сада", –рассказала она.

Украинка нашла 2-комнатную квартиру по программе "50 на 20", когда деньги в конце месяца возвращаются хозяину квартиры. А 20 лей (приблизительно 160 гривен) на человека в сутки – на питание.

"Цены на продукты питания примерно на 20% выше, чем в Украине. Но все остальное – одежда, канцтовары, билеты на поезда и автобусы – гораздо дороже. Особенно это заметно в медицине, в стоматологии. Хотя медицина для украинцев бесплатна", – отмечает Елена.

Кроме живописной природы и интересной архитектуры ее поразило отношение румын к украинцам.

"Они щедрые, искренние, всегда находят слова поддержки для украинцев. Здесь нет людей, которые бы поддерживали Россию", - делится она.

Фото: Архитектура Трансильвании (предоставлены РБК-Украина)

Особенности жизни в Румынии, к которым сложно привыкнуть

Елена Янчук называет минусы жизни в Румынии и вещи, к которым сложно адаптироваться.

Медицина в Румынии более низкого уровня, чем в Украине.

"Когда вы обращаетесь к врачу в Румынии, то чаще всего будет более поверхностный осмотр, чем привыкли в Украине. Чаще всего назначают антибиотик, не делая анализов, чтобы проверить, действительно ли он необходим. Если обращаетесь к врачу и недостаточно владеете английским, то будет трудно найти общий язык. Просто возьмете рецепт и пойдете выполнять назначение", – отмечает она.

Трудоустроиться без знания румынского языка на квалифицированную работу сложно.

"Чаще всего беженцы из Украины в Румынии устраиваются на заводы – по изготовлению деталей к автомобилям, на фабрики по пошиву сумок. Также – уборщицами, помощниками поваров и, бывает, няней, если семья согласна, чтобы она владела английским, а не румынским", – добавляет она.

Транспорт не удобен по графику, часто вообще отсутствует в направлении маленьких городов и сел.

"И намного дороже, чем в Украине, и неудобные стыковки. Мы привыкли, что из любого города в любое село в Украине можно хотя бы раз в день добраться, а здесь это проблема. Между большими городами можно доехать поездами, которые не всегда ходят в удобное время, а между небольшими городами и селами без собственного авто тяжело. Лучше выбирать тогда большой город и в нем жить", – обращает внимание наша соотечественница.

В Румынии необычная еда, к которой долго привыкают.

"Румынские первые блюда для нас специфические – кислые. Вторые блюда все мясные, жирные. Нет в продаже черного хлеба и ржаной муки. Также – сельди, да и вообще рыба не распространена. Из круп доступны только рис и кукурузная крупа, нет гречки, ячки, пшена", – делится украинка.

Нет украинской литературы – наши книги на вес весу золота.

"Вы нигде ее не найдете. Если приехали с детьми, то не хватает книг. Если заказывать из Украины, дорогая доставка. Все перевозчики, которые берут посылки – это тоже очень дорого, поэтому книг не хватает. Создаем свои собственные небольшие библиотеки – кто-то привозит книги из Украины, все обмениваются", – рассказывает она.

"Румыны – достаточно необязательные люди. Вызвать мастера и не дождаться его целый день – обычное дело".

Можно встретить медведя – наедине гулять в лесу небезопасно.

"80% медведей Европы живут в Румынии, здесь запрещено их отстреливать. Поэтому гулять наедине в лесу опасно, лучше с группой людей и громко общаться. Бывают случаи, что медведь заходит в населенный пункт, тогда на телефоны приходят сообщения с предупреждениями не выходить", – говорит Елена.

Обучение на румынском языке дается детям тяжело.

"Очень немногие пытаются сразу интегрироваться, большинство людей в Румынии "пересиживают" войну и планируют возвращаться в Украину. Мы не обязаны сдавать детей в местные школы, и они не обязаны изучать румынский язык", – отмечает украинка.

А вот проблем с бюрократией в Румынии, как в других странах Европы, нет, утверждает наша она.

"Бюрократия в Румынии как раз отсутствует по сравнению со многими европейскими странами. Получить защиту можно всего за 20 минут. Все! Одна бумажка, которую вы носите с собой в паспорте", – подводит итог киевлянка.

Напомним, мы писали, что удивило украинку за полгода жизни в Канаде.