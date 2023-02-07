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В Турции нашли шесть украинцев, потерявших связь с родственниками после землетрясения

Новина українською →
Украина, Вторник 07 февраля 2023 10:11
В Турции нашли шесть украинцев, потерявших связь с родственниками после землетрясения Фото: шесть украинцев нашли после землетрясения в Турции (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Турции, где в понедельник, 6 февраля, случилось масштабное землетрясение из-за чего погибли уже 4 тысячи человек, найдены 6 украинцев. Они не выходили на связь с родственниками, на данный момент в МИДе уже насчитывается 27 подобных заявок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Наше посольство разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения. Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет. У части граждан разрушено жилье. Они сейчас поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь", - рассказал он.

По данным Николенко, общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилась до 27.

"Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала", - добавил спикер.

Он напомнил, что для получения помощи нужно:

обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98.

Или на "горячую линию" МИД Украины: +380 44 238 15 88.

Как сообщалось ранее, МИД получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне стихийного бедствия после землетрясения в Турции.

Подробнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

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