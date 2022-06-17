Перлина Волині. Найцікавіші локації Луцька для подорожі на вікенд
Замок, старовинні собори та затишні вулички: путівник по місту з історією у 10 століть
Луцьк — адміністративний центр Волинської області з населенням 213 тисяч осіб. Багата історія міста налічує близько 10 століть.
Лучеськъ (давня назва міста) починає своє літочислення ще з часів Київської Русі. Пізніше Волинське князівство увійшло до складу Великого князівства Литовського, після об'єднання з Польщею підпорядковувалося Речі Посполитій, а наприкінці XVIII століття стало частиною Російської імперії. Сьогодні Луцьк вважають одним із найбільш затишних міст України.
Невелике місто може здивувати мандрівників: крім величного замку, старовинних соборів, тут подають незвичайні страви. Чого вартий, наприклад, Старолуцький борщ у горщику з печі на вишні та копчених свинячих реберцях в меню одного з ресторанів. Вже хочеться спробувати!
TRAVEL РБК-Україна розповідає про найбільш знакові місця Луцька, які не варто пропустити, коли ви сюди приїдете.
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Замок Любарта
Найстаріша будівля міста, середньовічний замок періоду литовського правління точно відомий кожному українцю. Візитна картка Луцька — замок Любарта або Луцький замок — прикрашає зворотний бік двохсотгривневої купюри.
Замок являє собою рівносторонній трикутник з трьома вежами. Ці стіни встояли під час війни між Литовським і польським князівствами, але впали перед повстанцями на чолі з козаком Северином Наливайком.
Фото: В'їзна вежа (wikipedia.org)
Крім огляду укріплень і В'їзної вежі, на території можна відвідати унікальні Музей дзвонів і Музей технологій минулого, а також Музей книги зі старовинними виданнями. У замку проводять турніри та фестивалі, а ще можна потрапити на нічну екскурсію.
Фото: Замок Любарта у Луцьку (wikipedia.org)
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Кафедральний собор святих Петра і Павла
Римо-католицький собор знаходиться поруч з Луцьким замком. Він був побудований відомим італійським архітектором Джакомо Бріано у XVII столітті в ренесансному стилі. Але до наших днів первісний вигляд собору не зберігся. Після пожежі в XVIII столітті він був відбудований у класицистичному стилі.
Фото: Кафедральний собор святих Павла і Петра (wikipedia.org)
Крім щоденних богослужінь українською та польською мовами, в соборі проходять концерти органної музики. У храмі є вхід в трирівневі підземелля, в яких раніше розміщувалися трапезна, в'язниця, гробниці. Потрапити в підземелля можна з регулярними екскурсіями.
Фото: Собор на малюнку Наполеона Орди, 19 століття (wikipedia.org)
Вулиця Лесі Українки
Пішохідна вулиця в центрі міста, яка простягається від Театральної площі до площі Братський міст. Ще у XVI столітті на вулиці проводили хресні ходи католицького духовенства. На початку XX століття тут з'явилося перше в місті вуличне освітлення.
Це одне з улюблених місць городян і гостей міста.
На вулиці Лесі Українки можна помилуватися будинками XIX-XX століть із затишними двориками, оригінальними муралами і фонтанами, зайти в книжковий Пасаж і галерею мистецтв, прогулятися відреставрованим сквером зі знаками міст-партнерів Луцька. Тут же ви знайдете пам'ятник поетові-шістдесятнику Костю шишку — він п'є каву за столиком у сквері біля школи, в якій навчався.
Фото: Можливо, найстаріший будинок на вулиці. Пам'ятка архітектури XIX століття, відновлений (wikipedia.org)
Фото: Вулиця у 1950-і роки (wikipedia.org)
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Аптека-музей (або аптека Злоцьких)
Після пожежі 1845 року брати Адам і Петро Злоцькі відреставрували постраждалу будівлю XVII століття і відкрили аптеку. Тут виготовляли мазі, сиропи та настоянки з рослин.
У 1935 році поруч з аптекою пробурили свердловину з мінеральною водою, яку продавали в цьому ж місці. Саме в цій аптеці готували ліки для хворої на туберкульоз кісток Лесі Українки, коли родина Косачів жила в Луцьку неподалік.
Фото: Аптека-музей (wikipedia.org)
Серед експонатів можна подивитися на старі ваги, касовий апарат і гроші, мірні циліндри, рецепти, ступки для порошків і мазей, а також машинку для закривання флаконів і виготовлення медичних свічок.
Фото: Елемент декору над входом в аптеку-музей (wikipedia.org)
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Свято-Троїцький кафедральний собор
Головний православний храм Луцька, який був побудований як костел в стилі бароко в кінці XVIII століття. У XV-XVII століттях на цьому місці розташовувався перший католицький собор міста-костел Святого Хреста.
Фото: Свято-Троїцький кафедральний собор (wikipedia.org)
Розкішний іконостас собору зберігся з XIX століття. Також тут зберігається частина мощей Миколи Чудотворця, покровителя Луцька. Під собором розташовані недосліджені досі підземні ходи. Під час богослужінь можна послухати відомий український хор "Оранта".
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Лютеранська кірха
Один з головних храмів німецьких колоністів на волинських землях був побудований в 1907 році. Під час Другої світової війни німців-колоністів виселили до Польщі за угодою між Німеччиною та Радянським Союзом. Кірху стали використовувати адміністративні установи. Зокрема, тут розташовувався архів.
Фото: Лютеранська кірха у Луцьку (wikipedia.org)
З 80-х років церква належить євангельським християнам-баптистам і носить назву "Будинок Євангелія". Лютеранська громада міста проводить богослужіння в будинку пастора поруч з кірхою.
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Будинок скульптора Миколи Голованя
Це житловий будинок почесного жителя Луцька, відомого скульптора Миколи Голованя. Понад п'ять сотень скульптур, виготовлених майстром, прикрашають будівлю, двір і кам'яний паркан. Майстерня творця знаходиться у дворі. Якщо у нього є час, він із задоволенням спілкується з відвідувачами й може провести екскурсію двором.
Цікаво, що будинок художника входить до історико-культурного заповідника "Старий Луцьк", тому його не можна приватизувати і передати у спадок.
Фото: Будинок скульптора Миколи Голованя (wikipedia.org)
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Монастир бригідок
Храм першого в місті жіночого католицького ордену. Саме з цим монастирем пов'язана найбільш фатальна подія в історії Луцька.
У 1845 році в монастирі почалася пожежа і сестри-бригідки заборонили городянам гасити його. Тоді згоріли багато житлових будинків і всі храми та монастирі острівної частини. Збиток оцінили в 150 тисяч срібних російських рублів і в якості компенсації місту забрали приміщення монастиря, костелу, а також все майно.
Фото: Монастир бригідок (wikimedia.org)
Після цього будівлі віддали під поліцію і в'язницю. Декор збили та добудували третій поверх — комплекс втратив первісний вигляд.
Зараз частину приміщень займає Замковий Свято-Архангельський монастир ПЦУ, але більша частина пустує і потребує реставрації. Під монастирем збереглися двоярусні підземелля з виходом до річки.
Де поїсти. Найцікавіші заклади міста
Гастрогалерея "Корона Вітовта"
вул. Плитниця, 1
Ресторан розташовується поруч з В'їзною вежею Луцького замку. Тут подають класичну європейську кухню Старого світу, стверджують творці ресторану. Бренд-шеф досліджує старолуцьку кухню та веде кулінарну програму "Забуті смаки Луцька".
Кафе-причал "Луцька Венеція"
Перший заклад знаходиться у парку Лесі Українки, другий — у парку імені 900-річчя Луцька.
Кафе в стилі ретро-провансу, де можна поплавати на човні серед парку, випити чашку ароматної кави й спробувати морозиво або десерт.
Фото: Кафе на причалі в Луцьку (list.in.ua)
Ресторація "Курінь"
пр. Грушевського, 26
Тут подають страви сучасної української кухні в стильному народному інтер'єрі. Наприклад, можна замовити крученики по-волинськи або салат з язика з солоними огірочками.
Ресторація "Бравий Швейк"
вул. Лесі Українки, 56
Затишний ресторан з оригінальним оформленням. У закладі готують європейську кухню і пригощають розливним німецьким пивом.
Етноресторан "Панич"
вул. Підгаєцька, 3
Інтер'єр в стилі сучасної української хати. У меню, крім традиційної національної кухні, є європейські страви. Персонал може організувати вечірку з народними танцями й музикою.
Де зупинитись у Луцьку. Ціни на готелі в місті
Noble Boutique Hotel
вул. Кривий вал, 39
Бутік-готель з власним баром знаходиться в самому серці Луцька. У номерах є телевізор, чайник і халати з капцями.
Великий двомісний номер на двох обійдеться у 2098 гривень за добу. Сніданок включений у вартість.
Фото: Вишуканий номер в одному з готелів міста (booking.com)
MOJO Boutique Hotel
вул. Ковельська, 16
У готелі є тераса, бар та ресторан. Замовити напої та частування можна в номер. Розташування ідеальне — у історичній частині міста, за п'ять хвилин ходьби від основних визначних пам'яток.
Стандартний двомісний номер коштує 1350 гривень за ніч, сніданок входить у вартість.
Hotel Versailles
пр. Грушевського, 2
Стійка реєстрації працює цілодобово. У номері є письмовий стіл, телевізор, кондиціонер. Щоранку подають сніданок за меню або континентальний. На території є дитячий майданчик.
Класичний сімейний номер на двох обійдеться в 1200 гривень на добу.
Фото: Номер у ще одному готелі Луцька (booking.com)
Sribni Leleky Hotel & Spa
вул. Чорновола, 17
Готель з доглянутою територією, рестораном, критим басейном і сауною. До вокзалу 15 хвилин ходьби, до замку Любарта — 2 кілометри.
Ціна покращеного двомісного номера з балконом — 1090 гривень.
Фото: Готель з рестораном, басейном і сауною (booking.com)
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