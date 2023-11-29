ua en ru
Ср, 29 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве организуют турнир по пинг-понгу для сбора на дроны: как принять участие

Среда 29 ноября 2023 15:27
UA EN RU
В Киеве организуют турнир по пинг-понгу для сбора на дроны: как принять участие Фото: Любительский турнир для сбора на дроны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Киеве организуют благотворительный любительский турнир по настольному теннису, чтобы собрать средства на два дрона для 411 батальона беспилотных авиационных комплексов.

Поучаствовать могут любители от 13 лет. Как зарегистрироваться на турнир, РБК-Украина сообщает со ссылкой на благотворительный фонд "Гуркіт".

Благотворительный турнир "Дрон-понг" состоится 15 декабря. Цель благотворительного события – собрать 380 тысяч гривен на два Mavic 3T.

"Будет возможность среди замечательных людей и в удовольствие поиграть с любителями и в то же время со спортивной составляющей и, конечно, гильзами-медальками участникам. Среди участников будут розыгрыши подарков и аукцион", – сообщают организаторы.

Соревнование проводится с выбыванием после двух поражений. То есть, каждый участник сможет сыграть минимум с двумя соперниками. Игра будет проходить по олимпийской системе "на вылет" – победители в парах проходят в 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, полуфинал, финал.

Все участники турнира по дрон-понгу получат военный сувенир на память.

Также на турнире будет:

  • благотворительная ярмарка и аукцион;
  • развлечения: шахматы, шашки, нарды и дартс;
  • диджей.

Зарегистрироваться и перевести благотворительный взнос 660 грн (по 1 гривне за каждый день полномасштабной войны) на счет БФ Гуркіт можно по ссылке: https://pingpong.hurkit.org/. 100% собранных средств пойдут на дроны.

Дата проведения: 15 декабря, с 17:00 до 22:00.

Адрес проведения благотворительного мероприятия: зал спорткомплекса университета имени Драгоманова, Киев, ул. Александра Конисского, 3-9.

Поддержать сбор на дроны можно уже: https://send.monobank.ua/jar/856xQzwpHD. Номер карты банки 5375 4112 1099 3015.

РБК-Украина совместно с волонтерским фондом "Кіт Муран" объявила важный сбор на дроны для военных 109 бригады, воюющей под Горловкой. Цель – собрать 3 млн гривен, чтобы закупить 250 беспилотников.

Ранее мы писали, что в Прикарпатье две пенсионерки купили дроны-камикадзе для ВСУ. Женщины собрали 20 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Благодійна організація сбор на ВСУ
Отдых в Украине
Мнения
Артур Лупашко
Отсутствие all inclusive и быстрые доходы. Главные мифы о гостиничном бизнесе в Украине
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Евгений Кириченко
Почему одним украинцам удается открыть успешный бизнес в Польше, а другим – нет
Евгений Кириченко
основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal
Все мнения