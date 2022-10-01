По Европе от 8 евро. Ryanair распродает дешевые билеты из Польши

Ирландский лоукост Ryanair предлагает дешевые перелеты в города Европы из Польши. Акция продлится до 9 октября, а совершить путешествие можно будет c 1 октября до 30 ноября.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда можно запланировать недорогое путешествие осенью из польских аэропортов.

Акция на дешевые билеты на сайте Ryanair позволяет сэкономить на перелетах в города Греции, Италии, Испании, Франции и других европейских стран.

Бюджетное путешествие осенью можно запланировать из аэропортов таких польских городов:

Варшава;

Катовите;

Познань;

Краков;

Вроцлав;

Гданьск.

Фото: Отдых в Венеции (pixabay.com)

Распродажа продолжается, поэтому недорогие билеты на отдельные даты еще придется поискать. Самые низкие цены – от 39 злотых (8 евро) в одну сторону. По такой цене можно улететь из Катовице в Дортмунд (Германия). А из Катовице в Осло - за 43 злотых (8,5 евро).

Фото: Примеры цен на билеты из польских городов (скриншот РБК-Украина/ ryanair.com)

Из Катовице в Бергамо можно путешествовать за 49 злотых в одну сторону – 9,75 евро, в Венецию – от 53 злотых (10,5 евро).

Фото: Пример стоимости билетов в Дортмунд (скриншот РБК-Украина/ ryanair.com)

Путешественникам из Варшавы в Лондон доступны билеты от 59 злотых (12 евро).

К слову, такие тарифы включают провоз только ручной поклажи.

Напомним, мы писали, что аэропорт Амстердама будет платить по 350 евро за аннуляцию билетов.