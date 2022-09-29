"Отменяйте рейсы". Аэропорт Амстердама будет платить по 350 евро за аннуляцию билетов

В аэропорту Амстердама просят авиакомпании отменять свои рейсы и готовы платить по 350 евро за каждый аннулированный билет.

Такие мероприятия будут стоить "Схипхолу" от миллиона евро в день и будут продолжаться, пока очереди из желающих лететь не уменьшатся, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на AviationSource News и deVolkskrant .

Сокращение пассажиропотока обойдется в 4,2 миллиона евро в день

По данным RadarBox.com, пассажиропоток в аэропорту Амстердама "Схипхол" вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Через неделю 17-24 сентября аэропорт обслужил 2141 рейс.

Еще летом в "Схипхоле" начались значительные сбои из-за большого пассажиропотока. Тогда возникли многочасовые очереди и проблемы с доставкой багажа. Летом сотрудникам службы безопасности аэропорта доплачивали по 5 евро в час.

С сентября прибавку отменили, сотрудники уволились, а "километровые" очереди вернулись в аэропорт. Из-за нехватки персонала "Схипхол" хочет сократить пассажиропоток на 18% до конца октября - это более 12 тысяч пассажиров в день.

Фото: Аэропорт "Схипхол" в 2018 году (unspalsh.com/ben-koorengevel)

В аэропорту обратились к авиаперевозчикам с предложением отменять рейсы, а за каждый аннулированный билет получать компенсацию в 350 евро. Такой подход может обойтись аэропорту в 4,2 млн евро в день.

"Мы смогли убедить немного авиакомпаний, которые еще могли что-то сделать. Мы видим, что авиакомпаниям очень трудно ограничить количество пассажиров в краткосрочной перспективе", - отметил спикер аэропорта.

По его словам, финансовое поощрение будет действовать, пока в "Схипхоле" не будет виден эффект от запланированного сокращения. Но оно начнется после того, как независимый координатор слотов заключит соглашение с авиакомпаниями.

Напомним, мы писали, почему россияне массово аннулируют туры на отды .