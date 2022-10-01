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По Європі від 8 євро. Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі

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Субота 01 жовтня 2022 09:00
По Європі від 8 євро. Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі Фото: Літак Ryanair у Бергамо (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ірландський лоукост Ryanair пропонує дешеві перельоти до міст Європи із Польщі. Акція триватиме до 9 жовтня, а здійснити подорож можна буде з 1 жовтня до 30 листопада.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди можна запланувати недорогу мандрівку восени із польських аеропортів.

Акція на дешеві квитки на сайті Ryanair дозволяє зекономити на перельотах в міста Греції, Італії, Іспанії, Францію та інших європейських країн.

Бюджетну мандрівку восени можна запланувати з аеропортів таких польських міст:

  • Варшава;
  • Катовіце;
  • Познань;
  • Краків;
  • Вроцлав;
  • Гданськ.

По Європі від 8 євро. Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі

Фото: Відпочинок у Венеції (pixabay.com)

Розпродаж триває, тож недорогі квитки на окремі дати ще треба пошукати. Найнижчі ціни – від 39 злотих (8 євро) в один бік. За такою ціною можна полетіти з Катовіце в Дортмунд (Німеччина). А з Катовіце в Осло - за 43 злотих (8,5 євро).

По Європі від 8 євро. Ryanair розпродає дешеві квитки із ПольщіПо Європі від 8 євро. Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі

Фото: Приклади цін на квитки з польських міст (скріншот РБК-Україна/ ryanair.com)

Із Катовіце в Бергамо можна мандрувати за 49 злотих в один бік – 9,75 євро, у Венецію – від 53 злотих (10,5 євро).

По Європі від 8 євро. Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі

Фото: Приклад вартості квитків у Дортмунд (скріншот РБК-Україна/ ryanair.com)

Мандрівникам із Варшави в Лондон доступні квитки від 59 злотих (12 євро).

До слова, такі тарифи включають провезення тільки ручної поклажі.

Нагадаємо, ми писали, що аеропорт Амстердама платитиме по 350 євро за ануляцію квитків.

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