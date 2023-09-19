Новые правила. Какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии: объяснение

Правила оказания помощи украинским беженцам в Чехии с 1 июля претерпели изменения. Теперь украинцы со временной защитой должны указывать свои доходы, когда подают заявку на финансовую помощь.

Какие средства будут учитываться при начислении выплат, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

При подаче онлайн-заявки на назначение финансовой помощи следует прикрепить выписку с банковского счета за предыдущий календарный месяц. Какие средства следует показывать и какие могут быть последствия сокрытия доходов, объяснили в Центре занятости.

Выписка со счета требуется, чтобы подтвердить доходы, отметили в учреждении. Предоставить можно и полноценную справку, и скриншот, на котором видны полностью пронумерованные страницы. Выписку можно получить через интернет-банкинг или мобильное приложение банка.

Как отметили в Центре занятости, при заявке на финансовую помощь беженцы должны указывать абсолютно все доходы со всех имеющихся банковских счетов. Это касается счетов в чешских и зарубежных банках. Учитываются:

переводы;

нерегулярные денежные поступления;

стипендии;

пенсии;

помощь родных;

прочие доходы (например, алименты).

В то же время при расчете финансовой помощи не учитывается денежная помощь от чешского государства (за предыдущий месяц) и выплаты от UNICEF.

В Центре занятости предупредили: если выявят нарушения, человек может попасть в "черный список" клиентов и потерять право на финансовую помощь.

С 1 июля размер финансовой помощи украинским беженцам рассчитывается по формуле: размер выплаты, которую просит заявитель, плюс расходы на жилье, минус доход заявителя.

Напомним, мы писали, как можно восстановить временную защиту в Чехии после выезда из страны.

Также мы рассказывали,что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре.

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