В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев: какая будет стоимость

Льготный проезд для украинских беженцев в транспорте Праги будет действовать только до 30 сентября. С 1 октября проездные билеты придется покупать по стандартным тарифам.

Какая будет стоимость проезда для украинцев в чешской столице и на кого будут распространяться льготы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

С 1 октября украинские беженцы будут платить за проезд в городском транспорте Праги и на пригородных линиях согласно стандартным ценам. Об этом изданию сообщили в транспортной компании PID.

Стоимость проездных билетов на городской транспорт следующая:

месяц (30 дней) – 550 чешских крон (885 грн);

квартал (90 дней) – 1480 чешских крон (2383 грн);

год (365 дней) – 3650 чешских крон (5877 грн).

В то же время, есть немало льгот на проезд для людей уязвимых категорий, которыми могут воспользоваться украинцы с временной защитой. К примеру:

дети до 6 лет в сопровождении старшего – бесплатно;

дети 6-15 лет – бесплатно в Праге и за 50% стоимости проезда в регионе;

дети 15-18 лет и студенты 18-26 лет – льготный проезд в Праге и 50% стоимости – в регионе.

пенсионеры 60-65 лет – льготный проезд в Праге;

пенсионеры от 65 лет – бесплатный проезд в Праге, скидка 50% в регионе.

люди с инвалидностью – в Праге проезд бесплатный, за исключением поездов, а в регионе скидка 75%.

Также льготы на транспорт получают люди с материальными затруднениями, но в эту категорию украинцы со временной защитой не входят.

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