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В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев: дата

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Вторник 30 мая 2023 11:37
В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев: дата Фото: Транспорт в Праге (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В столице Чехии Праге заканчивается действие льготного проезда для украинских беженцев. Соответствующие проездные продают только до конца июня.

Дискуссии о продлении тарифного плана не проводились, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Бесплатный проезд для беженцев в городах Чехии уже не осталось. Теперь отменяют специальный тариф на транспорт для украинцев со временной защитой в Праге.

Уже некоторое время в инфоцентрах Пражской интегрированной транспортной системы (PID) и Транспортного предприятия Праги (DPP) отказываются продавать беженцам абонементные проездные билеты на 3 месяца по льготной цене. Это тарифная категория HN2 ("лицо в материальном затруднении 2") стоимостью 444 чешские кроны (735 грн).

Пока есть возможность приобрести проездные в этом тарифе на 1 месяц стоимостью 165 крон (273 грн), но только до 30 июня.

"Согласно нашей информации, нынешняя скидка в форме тарифа HN2 одобрена до 30 июня 2023 года, и нет дискуссии о ее дальнейшем продлении", – отметил отдел маркетинга и представитель PID Филипп Драпал.

Пока официальных сообщений транспортные компании не публиковали. Но об окончании действия скидки для украинских беженцев 30 июня этого года отмечено в Тарифах Пражской интегрированной системы от 1 апреля этого года.

Для украинцев остается вариант пользоваться общими тарифами, по которым именные абонементы стоят:

  • 30 дней – 550 крон (919 грн);
  • 90 дней – 1480 крон (2450 грн).

В 4 раза меньше стоят такие проездные для пожилых людей, студентов, молодежи.

Напомним, мы писали, что еще одна страна ЕС запускает единый проездной.

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