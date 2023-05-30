У європейській столиці скасовують пільговий проїзд для українців: дата

У столиці Чехії Празі закінчується дія пільгового проїзду для українських біженців. Відповідні проїзні продають тільки до кінця червня.

Дискусії про продовження тарифного плану не проводилися, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Безкоштовного проїзду для біженців у містах Чехії вже не залишилося. Тепер скасовують спеціальний тариф на транспорт для українців із тимчасовим захистом у Празі.

Уже певний час в інфоцентрах Празької інтегрованої транспортної системи (PID) та Транспортного підприємства Праги (DPP) відмовляються продавати біженцям абонементні проїзні квитки на 3 місяці за пільговою ціною. Це тарифна категорія HN2 ("особа у матеріальній скруті 2") вартістю 444 чеські крони (735 грн).

Поки є можливість придбати проїзні у цьому тарифі на 1 місяць вартістю за 165 крон (273 грн), але тільки до 30 червня.

"Відповідно до нашої інформації, нинішня знижка у формі тарифу HN2 схвалена до 30 червня 2023 року, і немає дискусії про його подальше продовження", – зазначив відділу маркетингу та речник PID Філіп Драпал.

Наразі офіційних повідомлень транспортні компанії не публікували. Але про закінчення дії знижки для українських біженців 30 червня цього року зазначено у Тарифах Празької інтегрованої системи від 1 квітня цього року.

Для українців залишається варіант користуватися загальними тарифами, за якими іменні абонементи коштують:

30 днів – 550 крон (919 грн);

90 днів – 1480 крон (2450 грн).

У 4 рази менше коштують такі проїзні для людей похилого віку, студентів, молоді.

Нагадаємо, ми писали, що ще одна країна ЄС запускає єдиний проїзний.

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