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Европейская столица продлевает льготный проезд для украинцев: новые даты

Фото: Трамваи в Праге (unsplash.com/flo)
Автор: Ольга Маджумдар

Льготный проезд в общественном транспорте Праги для украинцев с временной защитой будет продлен до 30 сентября 2023 года. Такое решение приняли городские депутаты.

Проездные билеты и дальше будут доступны со скидкой 70%, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Чешская столица продолжит льготный проезд в общественном транспорте для людей с материальными затруднениями и беженцев из Украины. Скидку ввели в августе 2021 года, а с июня 2022 года льготу распространили на беженцев из Украины.

Цена за месячный проездной со скидкой 70% составляет 165 крон при полной стоимости 550 крон, а за квартальный проездной – 444 крон при полной стоимости 1480 крон.

Льготные тарифы должны были действовать до конца июня этого года. Новым решением скидки будут предоставляться украинцам до 30 сентября 2023 года, а другим уязвимым категориям – до 30 июня 2023 года.

Фото: Украинские беженцы в Праге (gettyimages.com)

Как пояснил заместитель мэра по вопросам транспорта Зденек Гржиб, более короткий срок скидки для украинцев связан с тем, что с 1 июля вступают в силу изменения в законодательство, по которым беженцы смогут подавать заявки на получение стандартной финансовой помощи в материальных затруднениях. Следовательно, на них и дальше будет распространяться льготный тариф.

Напомним, мы писали, что билет за 49 евро в Германии подорожает.

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