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Європейська столиця продовжує пільговий проїзд для українців: нові дати

Фото: Трамваї у Празі (unsplash.com/flo)
Автор: Ольга Маджумдар

Пільговий проїзд у громадському транспорті Праги для українців із тимчасовим захистом продовжать до 30 вересня 2023 року. Таке рішення ухвалили міські депутати.

Проїзні квитки і надалі будуть доступні зі знижкою 70%, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Чеська столиця продовжує продовжить пільговий проїзд у громадському транспорті для людей у матеріальній скруті та біженців з України. Знижку запровадили у серпні 2021 року, а з червня 2022 року пільгу поширили на біженців із України.

Ціна за місячний проїзний зі знижкою 70% становить 165 крон за повної вартості 550 крон, а за квартальний проїзний – 444 крон за повної вартості 1480 крон.

Пільгові тарифи мали діяти до кінця червня цього року. Новим рішенням знижки надаватимуть українцям до 30 вересня 2023 року, а іншим вразливим категоріям – до 30 червня 2023 року.

Фото: Українські біженці у Празі (gettyimages.com)

Як пояснив заступник мера з питань транспорту Зденєк Гржіб, коротший термін знижки для українців пов'язаний з тим, що із 1 липня набувають чинності зміни до законодавства, за якими біженці зможуть подавати заявки на отримання стандартної фінансової допомоги у матеріальній скруті. Отже, на них і надалі поширюватиметься пільговий тариф.

Нагадаємо, ми писали, що квиток за 49 євро у Німеччині подорожчає.

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