"Цены придется повысить". Билет за 49 евро в Германии подорожает: детали

Популярный в Германии билет на общественный транспорт за 49 евро в скором времени может подорожать.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Когда может подорожать Deutschlandticket

Более трех миллионов людей в Германии уже приобрели проездной за 49 евро Deutschlandticket с момента его запуска в апреле. Карта предлагает неограниченный проезд во всем местном и региональном общественном транспорте, а власти назвали введение такой опции "самой большой реформой общественного транспорта в истории Германии". Но представители отрасли транспорта говорят, что низкая цена неприемлема.

Местные и региональные компании испытывают давление из-за высокой инфляции, а доход от билетов остается низким, говорит руководитель транспортного управления Мюнхена MVG Инго Вортманн.

"Вероятно, с января 2024 года цены повысятся и повышение не ограничится новым проездным. Я думаю, что придется повышать цены на билеты", – считает он.

Что такое проездной за 49 евро в Германии

Deutschlandticket, также известный как "билет D" – дешевый абонемент для проезда в транспорте Германии. Он стоит 49 евро в месяц или примерно 1,60 евро в день и действителен для всех городских автобусов, метро и трамваев в муниципалитетах страны. Также им можно воспользоваться для проезда на короткие и средние расстояния, включая поезда.

Проездной не подойдет для использования в поездах дальнего следования, которыми управляет DB Fernverkehr AG (включая RE) или других компаний, таких как FlixTrain (IC, EC, ICE). Проездной за 49 евро – это своего рода продолжение прошлой акции – билетов по 9 евро. Они действовали в Германии прошлым летом.

Фото: Более трех миллионов людей в Германии уже приобрели проездной за 49 евро Deutschlandticket с момента его запуска в апреле (unsplash.com)

"Ультрадешевый проездной, введенный для борьбы с ростом инфляции после вторжения России в Украину, стал очень популярен. В июне, июле и августе было продано более 52 миллионов билетов", – пишет Euronews.

Цена в 9 евро была неприемлема в долгосрочной перспективе, но его "преемник", билет в 49 евро, также пользуется большим спросом.

"3 миллиона людей, которые уже его приобрели, по крайней мере 750 000 никогда раньше не пользовались услугами общественного транспорта. Любое потенциальное повышение цены может встретить яростную критику", – отмечают на сайте издания.

Эксперт по дорожному движению городского совета Мюнхена Николаус Градл называет идею подорожания билета абсурдной. Он считает, что федеральное правительство и правительства немецких земель могут продолжать финансировать эту программу, ослабляя влияние инфляции и расходов на общественный транспорт.

Какие еще новации могут ввести в транспорте Германии

Повышение цен – не единственное изменение, рассматриваемое в Германии. Там также предлагают ввести схему, по которой владельцам билетов могут позволить брать с собой еще одного взрослого и троих детей от шести до 14 лет в определенные часы дня. В случае согласия транспортных компаний, это правило будет действовать в выходные и праздничные дни, а также после 20:00 в будни.

Напомним, с Deutschlandticket можно месяц путешествовать по всей стране. Также можно уехать в некоторые города за границей.

Ранее мы писали о списке маршрутов, где проезд придется оплачивать отдельно.

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