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"Це лише початок". У Airbnb безкоштовно розмітили вже 100 тисяч українців

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Понеділок 05 вересня 2022 15:03
"Це лише початок". У Airbnb безкоштовно розмітили вже 100 тисяч українців Фото: Шелтер для українських біженців в Італії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Житло біженцям пропонували в 160 країнах

Платформа з короткострокової оренди житла Airbnb, що охоплює учасників в 190 країнах світу, співпрацює з агентствами у справах біженців, щоб надати безкоштовне тимчасове розміщення.

З початку війни 100 тисяч українців знайшли безкоштовний тимчасовий притулок через Airbnb, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Morningstar.

Компанія продовжить розміщувати більше біженців

Після початку війни в Україні компанія з бронювання житла Airbnb, яка працює майже у всіх країнах світу, оголосила про плани надати безкоштовне короткострокове розміщення 100 тисячам українських біженців. Днями там відзвітували про виконані плани і анонсували продовження програми.

"Ми продовжимо розміщувати більше біженців, наша робота тільки починається", - заявив виконавчий директор компанії Брайан Ческі.

&quot;Це лише початок&quot;. У Airbnb безкоштовно розмітили вже 100 тисяч українців

Фото: Більшість біженців їхали за кордон "в нікуди" (gettyimages.com)

Відзначається, що проживання людям, які залишають Україну запропонували 48 тисяч власників житла з 160 країн.

"В основі Airbnb лежить неймовірна спільнота господарів, які знову і знову демонструють свою щедрість, відкриваючи свої будинки для нужденних. Ми також безмежно вдячні за невпинну роботу організацій, чиє партнерство з Airbnb.org торкнулося 100 тисяч людських життів, які відчайдушно потребували теплоти і гостинності спільноти", - сказала Кетрін Пауелл, глобальний керівник компанії з розміщення.

Житло фінансували за рахунок благодійних фондів

За даними міжнародних організацій, з моменту вторгнення Росії в Україну з країни виїхали близько 6,3 мільйона осіб. Airbnb допомагала розмістити біженців у Німеччині, Польщі та інших країнах.

Ця житлова програма для біженців була спільною з громадськими організаціями та агентствами з розселення біженців, які реєстрували їх і бронювали для них проживання на сайті.

Із господарів квартир, які добровільно пропонують своє житло безкоштовно для біженців, не стягується звичайна плата за обслуговування на платформі в розмірі 3%, але вони не отримують ніякої додаткової компенсації.

&quot;Це лише початок&quot;. У Airbnb безкоштовно розмітили вже 100 тисяч українців

Фото: Новоприбулим біженцям допомагали розміститися через платформу Airbnb (gettyimages.com)

У тих випадках, коли господарі готові прийняти українських біженців за звичайну плату, окрема некомерційна компанія Airbnb покривала витрати. Раніше так розміщували інших біженців, наприклад тих, що втекли з Афганістану в 2021 році.

Велика частина перебування українських біженців фінансувалася за рахунок пожертвувань. Наприклад, 17 млн доларів надійшли від кампанії GoFundMe, запущеної актрисою Мілою Куніс, яка народилася в Україні. Ще 20 млн доларів зібрали в Tech for Refugees. З 28 лютого представники громадськості пожертвували Airbnb.org понад 8,4 мільйона доларів, щоб допомогти розмістити біженців.

Нагадаємо, ми писали, які зміни чекають біженців за кордоном з 1 вересня.

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