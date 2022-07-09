Гіди та адміністратори. Названо топ-10 найбільш затребуваних професій в Європі

Євростат назвав список найактуальніших видів діяльності в ЄС

З'явився новий список 10 найбільш затребуваних професій в Європі. Це професії, в яких стало значно більше шансів знайти роботу і з'являється більше вакансій.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.

Євростат опублікував список десяти найбільш зростаючих професій в Європейському Союзі, яким можуть скористатися ті, хто хоче переїхати в блок.

За даними статистичного агентства ЄС, протягом року в Європейському Союзі відбулося надзвичайно різке зростання рівня зайнятості в різних професіях. А деякі робочі місця більш популярні або доступні, ніж інші.

Дані Євростату показують, що фахівці з приготування їжі у закладах харчування даний час користуються все більшим попитом. Кількість людей працездатного віку, які знайшли роботу в цій галузі, збільшилася на 25%. В результаті загальна кількість працевлаштованих європейців у цій галузі зросла до 1,4 мільйона осіб.

Фото: Найбільш затребувані професії в Європі (скриншот з сайту Євростату)

Друга за темпами зростання сфера діяльності — працівники сфери послуг. Це відноситься до людей, які вибрали такі професії: бортпровідники, кондуктори, гіди, офіціанти, бармени, перукарі, косметологи, домробітниці та інші. За рік кількість людей, що знайшли роботу в цій сфері, збільшилася на 9,6%. На початку 2021 року в цих областях працювало близько 7,6 мільйона європейців.

До слова, більше можливостей знайти роботу в Європі стало і для висококваліфікованих співробітників. В ІТ-секторі, в який входять розробники програмного забезпечення і додатків, аналітики, фахівці з баз даних і мереж та інші, за рік число фахівців збільшилося приблизно на 400 000 осіб. Станом на цей рік понад 4,5 мільйона європейців працюють у сфері інформаційних технологій.

Фото: За рік людей, які знайшли роботу в сфері послуг в Європі, стало майже на 10% більше (unsplash.com)

Також зростання можливостей знайти роботу зафіксували в юридичній, соціальній, культурній сфері (+9,4%), у сфері гостинності, роздрібної торгівлі та обслуговування (+9,1%), в бізнесі та адміністрації (+7,4%), більше можливостей знайти роботу стало для ремісничих робітників і співробітників друкарень (+6,7%).

Більш високі шанси знайти роботу - у фахівців з інформаційних технологій та зв'язку (5,9%), у галузі науки і техніки (+5,7%), у керівників на виробництвах і співробітників у сфері спеціалізованих послуг (+5,3%).

З іншого боку, за цей рік в ЄС відбулося значне скорочення числа робітників у сільському і лісовому господарстві та рибальстві.

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