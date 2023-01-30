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В Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты: что нужно знать

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Понедельник 30 января 2023 18:38
В Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты: что нужно знать Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии заработал сайт МВД для регистрации на продление временной защиты украинцев. Для подтверждения статуса следует зарегистрироваться до 31 марта 2023 года.

Что нужно знать украинцам о процедуре, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

30 января Министерство внутренних дел обнародовало специальный сайт для регистрации на продление визы временной защиты в Чехии. Если беженцы не успеют зарегистрироваться до 31 марта 2023, их статус закончится.

В целом регистрация будет проходить в два этапа:

  • во время онлайн регистрации украинцы должны зарезервировать дату для личного визита отделения МВД. Подтверждение придет на электронную почту. Это означает, что временная защита будет продлена до 30 сентября 2023 года;
  • лично посетить отделение в заранее определенную дату получения визовой наклейки.

Во время онлайн регистрации необходимо указать:

  • личные данные;
  • регистрацию места жительства в Чехии;
  • адрес и название школы или детского сада, где ребенок зарегистрирован для исполнения обязательного школьного или дошкольного образования;
  • связь с лицом младше 18-ти лет, для которого продолжается временная защита.

В Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты: что нужно знатьФото: Продлить статус нужно до 31 марта (gettyimages.com)

Во время визита для получения визовой наклейки нужно иметь:

  • действительный загранпаспорт или другой документ;
  • подтверждение о проживании;
  • документы, подтверждающие полномочия представлять лицо в возрасте до 18 лет от его имени.

Если украинец не зарегистрируется или не явится в назначенную дату вклеивания визы, срок его временной защиты автоматически прекратится. Однако новую визу временной защиты можно будет оформить без штрафа.

Напомним, мы писали, что украинцы уплатили в бюджет Чехии рекордные отчисления.

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