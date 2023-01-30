В Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты: что нужно знать

В Чехии заработал сайт МВД для регистрации на продление временной защиты украинцев. Для подтверждения статуса следует зарегистрироваться до 31 марта 2023 года.

Что нужно знать украинцам о процедуре, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

30 января Министерство внутренних дел обнародовало специальный сайт для регистрации на продление визы временной защиты в Чехии. Если беженцы не успеют зарегистрироваться до 31 марта 2023, их статус закончится.

В целом регистрация будет проходить в два этапа:

во время онлайн регистрации украинцы должны зарезервировать дату для личного визита отделения МВД. Подтверждение придет на электронную почту. Это означает, что временная защита будет продлена до 30 сентября 2023 года;

лично посетить отделение в заранее определенную дату получения визовой наклейки.

Во время онлайн регистрации необходимо указать:

личные данные;

регистрацию места жительства в Чехии;

адрес и название школы или детского сада, где ребенок зарегистрирован для исполнения обязательного школьного или дошкольного образования;

связь с лицом младше 18-ти лет, для которого продолжается временная защита.

Фото: Продлить статус нужно до 31 марта (gettyimages.com)

Во время визита для получения визовой наклейки нужно иметь:

действительный загранпаспорт или другой документ;

подтверждение о проживании;

документы, подтверждающие полномочия представлять лицо в возрасте до 18 лет от его имени.

Если украинец не зарегистрируется или не явится в назначенную дату вклеивания визы, срок его временной защиты автоматически прекратится. Однако новую визу временной защиты можно будет оформить без штрафа.

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