Две трети украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности: исследование

Украинским беженцам в Чехии не хватает денег на проживание. Две трети трудоспособных людей устроились на работу, но в большинстве своем зарабатывают минимум.

В какой экономической ситуации оказались украинцы в Чехии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на novinky.cz.

Социологическая организация PAQ Research совместно с Институтом социологии Академии наук Чешской Республики в июне 2023 года опросили украинских беженцев об их уровне жизни. Участие приняли 1425 семьи, в которых проживает 3789 человек, в том числе 1203 ребенка.

Согласно результатам, 68% беженцев живут за чертой бедности, а 45% семей со своими сбережениями могли бы продержаться меньше месяца.

Между тем, 67% экономически активных беженцев уже нашли работу, но более 40% из них выполняют работу значительно ниже своей квалификации. Треть респондентов заявили, что работают без социального и медицинского страхования и отпусков.

"Две трети беженцев зарабатывают лишь до 150 крон в час (6 евро – ред). Четверти людей нужно иметь больше работы, чтобы прокормить себя", – говорится в опросе.

Наибольшим препятствием для трудоустройства беженцы называют:

недостаточное знание чешского языка – 71%;

невозможность организовать уход за детьми – 29%;

проблемы с признанием образования из Украины – 28%.

Около половины беженцев (49%) живут в съемном жилье. С 1 июля государство оплачивает проживание более 150 дней только уязвимым категориям бежавших от войны.

Фото: Бесплатное размещение украинских беженцев в Чехии (gettyimages.com)

Социологи считают, что изменение схемы государственной поддержки может побудить некоторых украинцев скрывать доходы. В июне помощь получили 60% беженцев.

"В расчет гуманитарной помощи входит 100% дохода домохозяйства. Если легальный доход увеличится на 1 крону, пособие также уменьшится на 1 крону, а общий доход не увеличится. Это демотивирует от увеличения легальных доходов, государство проигрывает в меньшем сборе налогов и сборов", – объяснил социолог Даниэль Прокоп.

Он предлагает при начислении пособия принимать во внимание только часть трудового дохода.

"Это может быть 70% дохода от работы, как в случае с чешскими домохозяйствами, обращающимися за финансовой помощью", –допускает эксперт.

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