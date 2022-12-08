Разрешение на проживание. Для украинцев в Эстонии вводят важные изменения

Украинские беженцы, получившие временную защиту в Эстонии, смогут подать заявление на ее продление онлайн. Это можно будет сделать за 1-3 месяца до окончания действия вида на жительство в стране.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Postimees.

Эстония предоставила статус временной защиты более 40 тысячам граждан Украины. Теперь для его продления можно подавать ходатайство в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны asylum.politsei.ee.

Временная защита – это годовой вид на жительство, который дает гражданам Украины и членам их семей те же права, что и жителям Эстонии, пояснила комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марина Пылдма.

"Поскольку война в Украине продолжается, люди, получившие временную защиту, могут продлить вид на жительство. Для этого необходимо подать ходатайство в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны", – сказала она.

Сроки подачи заявки – за один-три места до окончания действия вида на жительство. Раньше, чем за три месяца, подавать ходатайство нельзя.

При заполнении заявки необходимо указать свой личный код, данные вида на жительство и зарегистрированное место жительства в Эстонии. В отдельных случаях сотрудники могут связываться с беженцами лично, чтобы запросить дополнительную информацию или попросить их явиться в бюро.

Фото: Пограничный пункт в Нарве, Эстония (gettyimages.com)

"Продление вида на жительство в рамках временной защиты для граждан Украины бесплатно. При подаче ходатайства необходимо указать, в каком бюро обслуживания вы хотите получить свою новую карту вида на жительство. Если после подачи ходатайства вы измените место выдачи документа, за это нужно будет заплатить" , – добавила чиновница.

С 10 декабря возможность просить о продлении вида на жительство в рамках временной защиты в Эстонии появится у 17 142 человек.

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