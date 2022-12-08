Дозвіл на проживання. Для українців в Естонії запроваджують важливі зміни

Українські біженці, які отримали тимчасовий захист в Естонії, зможуть подати заяву на його продовження онлайн. Це можна буде зробити за 1-3 місяці до закінчення дії дозволу на проживання в країні.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Postimees.

Естонія надала статус тимчасового захисту понад 40 тисячам громадян України. Тепер для його продовження можна подавати прохання у середовищі самообслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони asylum.politsei.ee.

Тимчасовий захист – це річний дозвіл на проживання, який дає громадянам України та членам їхніх сімей ті самі права, що і жителям Естонії, пояснила комісар бюро ідентичності та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Пилдма.

"Оскільки війна в Україні продовжується, люди, що отримали тимчасовий захист, можуть продовжити дозвіл на проживання. Для цього необхідно подати клопотання в середовищі самообслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони", – сказала вона.

Зазначається, що терміни подачі заявки – за один-три місця до закінчення дії посвідки на проживання. Раніше, ніж за три місяці, подавати клопотання не можна.

Під час заповнення заявки необхідно вказати свій особистий код, дані посвідки на проживання та зареєстроване місце проживання в Естонії. В окремих випадках співробітники можуть зв'язуватися із біженцями особисто, щоб запросити додаткову інформацію чи попросити їх з'явитися у бюро.

Фото: Прикордонний пункт в Нарві, Естонія (gettyimages.com)

"Продовження посвідки на проживання в рамках тимчасового захисту для громадян України безкоштовно. При подачі клопотання необхідно зазначити, в якому бюро обслуговування ви хочете отримати свою нову карту посвідки на проживання. Якщо після подання клопотання ви зміните місце видачі документа, за це треба буде заплатити", - додала чиновниця.

Із 10 грудня можливість просити про продовження посвідки на проживання в рамках тимчасового захисту в Естонії з'явиться у 17 142 осіб.

Нагадаємо, ми писали, що для українців в Естонії запроваджують нові правила.

Також ми розповідали, як змінити країну прихистку та отримати тимчасовий захист в ЄС повторно.