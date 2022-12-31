Помощь продолжается. Как изменятся правила и выплаты для беженцев в разных странах

Европейские страны, предоставляющие украинским беженцам временную защиту, постепенно меняют правила помощи. Самые существенные изменения касаются размера выплат, условий проживания и оплаты общественного транспорта.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что изменится для украинцев в Европе в 2023 году.

Польша – за коллективное жилье придется платить

В местах коллективного проживания в Польше – лагеряч, общежитияч, пансионатах и базах отдыха – проживает около 80 тысяч украинских беженцев. Многие из них – более полугода.

По закону, в 2023 году украинцы смогут бесплатно проживать в таких местах временного размещения только в первые 120 дней с момента приезда в Польшу. После этого за проживание нужно будет платить.

С марта 2023 года граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, должны будут платить 50% средств за проживание, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая 2023 года нужно будет покрывать 75% стоиомости проживания – но не более 60 злотых в сутки (500 грн).

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)

От оплаты освободят уязвимые категории: инвалидов, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более лиц в сложной ситуации.

С 1 апреля украинские беженцы смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если они официально работают или открыли собственный бизнес.

Германия – размер выплат беженцам увеличат

С 1 января 2023 года в Германии повышают размер помощи, которую украинские беженцы будут получать наравне с немцами. Пособие по безработице Hartz IV станет частью базового дохода граждан.

Согласно проекту федерального министерства труда, увеличится размер выплат для одиноких взрослых или родителей-одиночек – на 53 евро до 502 евро (сейчас 449 евро).

Также планируется увеличить финансовую поддержку других категорий социально незащищенных людей:

совершеннолетние – 451 евро (сейчас 404 евро);

дети 14-17 лет – 420 евро (сейчас 376 евро);

дети 6-13 лет – 348 евро (сейчас 311 евро);

дети до 5 лет – 318 евро (сейчас 285 евро).

Федеральное агентство занятости заявило, что новые стандартные ставки будут выплачиваться вовремя с января.

Фото: Украинцы в центре для беженцев в Берлине (gettyimages.com)

Чехия – выплаты будут начисляться иначе

В Чехии планируется изменить суммы и правила выплаты гуманитарной помощи беженцам.

Новые выплаты будут соответствовать прожиточному минимуму, размер которого изменится с 1 января 2023 года.

Гуманитарная помощь для украинцев в 2022 году составляет 5000 крон. По новым нормам сумма для взрослых должна составлять 4860 крон, а для детей – 3490 крон.

Для пожилых людей и людей с инвалидностью поддержка должна быть в 1,5 раза выше минимума. То есть, люди от 65 лет и взрослые с ограниченными возможностями должны получать 7290 крон, а дети с инвалидностью – 5235 крон.

Словакия – отменят бесплатный проезд в столице

В Братиславе будет отменен бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте. Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.

С нового года украинцы с временной защитой лишатся права на бесплатный проезд в автобусах, электричках, троллейбусах столицы.

Остается возможность пользоваться бесплатным общественным транспортом в день получения документов SLOVAK HELP или "Временное убежище" и в течение следующих 4 дней, которые являются стандартными по всей Словакии для железнодорожного и пригородного транспорта.

Фото: Украинцы в Латвии (gettyimages.com)

Латвия – бесплатный проезд в Риге продолжили

Украинские беженцы в столице Латвии смогут бесплатно ездить по общественному транспорту в 2023 году. Это касается проезда в рижских трамваях, троллейбусах и автобусах.

Украинцам разрешат пользоваться таким транспортом без оплаты до 30 июня 2023 года.

Нидерланды – выплаты будуть начислять по-новому

В Нидерландах изменят выплаты для неработающих украинских беженцев. С 1 февраля изменения будут следующие:

выплата ежемесячного денежного пособия для всей семьи может быть принижена, если взрослый член семьи получает доход от работы или льгот, например, пособие по безработице или инвалидности.

денежное пособие для возмещения расходов принимающим семьям от украинцев меняется: на человека будут выделять 93 евро в месяц. Эта сумма будет одинаковой за взрослых и детей. Сейчас эта помощь составляет 215 евро в месяц для взрослых, 55 - – для несовершеннолетних. То есть семья из матери и двоих детей сейчас получает 325 евро, чтобы покрыть коммунальные услуги, а с 1 февраля их выплата составит 279 евро.

• к денежным выплатам на питание будет применяться шкала в соответствии с размером семьи. Чем больше семья, тем меньше месячная пищевая составляющая на одного человека. Конкретных сумм на сайте правительства нет. Сейчас на питание выплачивается 205 евро на человека.

Напомним, мы писали, что в Польше оценили результаты приема украинских беженцев.