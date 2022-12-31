Помощь продолжается. Как изменятся правила и выплаты для беженцев в разных странах

Европейские страны, предоставляющие украинским беженцам временную защиту, постепенно меняют правила помощи. Самые существенные изменения касаются размера выплат, условий проживания и оплаты общественного транспорта.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что изменится для украинцев в Европе в 2023 году.
В местах коллективного проживания в Польше – лагеряч, общежитияч, пансионатах и базах отдыха – проживает около 80 тысяч украинских беженцев. Многие из них – более полугода.
По закону, в 2023 году украинцы смогут бесплатно проживать в таких местах временного размещения только в первые 120 дней с момента приезда в Польшу. После этого за проживание нужно будет платить.
С марта 2023 года граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, должны будут платить 50% средств за проживание, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).
С мая 2023 года нужно будет покрывать 75% стоиомости проживания – но не более 60 злотых в сутки (500 грн).
От оплаты освободят уязвимые категории: инвалидов, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более лиц в сложной ситуации.
С 1 апреля украинские беженцы смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если они официально работают или открыли собственный бизнес.
С 1 января 2023 года в Германии повышают размер помощи, которую украинские беженцы будут получать наравне с немцами. Пособие по безработице Hartz IV станет частью базового дохода граждан.
Согласно проекту федерального министерства труда, увеличится размер выплат для одиноких взрослых или родителей-одиночек – на 53 евро до 502 евро (сейчас 449 евро).
Также планируется увеличить финансовую поддержку других категорий социально незащищенных людей:
Федеральное агентство занятости заявило, что новые стандартные ставки будут выплачиваться вовремя с января.
В Чехии планируется изменить суммы и правила выплаты гуманитарной помощи беженцам.
Новые выплаты будут соответствовать прожиточному минимуму, размер которого изменится с 1 января 2023 года.
Гуманитарная помощь для украинцев в 2022 году составляет 5000 крон. По новым нормам сумма для взрослых должна составлять 4860 крон, а для детей – 3490 крон.
Для пожилых людей и людей с инвалидностью поддержка должна быть в 1,5 раза выше минимума. То есть, люди от 65 лет и взрослые с ограниченными возможностями должны получать 7290 крон, а дети с инвалидностью – 5235 крон.
В Братиславе будет отменен бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте. Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.
С нового года украинцы с временной защитой лишатся права на бесплатный проезд в автобусах, электричках, троллейбусах столицы.
Остается возможность пользоваться бесплатным общественным транспортом в день получения документов SLOVAK HELP или "Временное убежище" и в течение следующих 4 дней, которые являются стандартными по всей Словакии для железнодорожного и пригородного транспорта.
Украинские беженцы в столице Латвии смогут бесплатно ездить по общественному транспорту в 2023 году. Это касается проезда в рижских трамваях, троллейбусах и автобусах.
Украинцам разрешат пользоваться таким транспортом без оплаты до 30 июня 2023 года.
В Нидерландах изменят выплаты для неработающих украинских беженцев. С 1 февраля изменения будут следующие:
Напомним, мы писали, что в Польше оценили результаты приема украинских беженцев.