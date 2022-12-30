Положительный баланс. В Польше оценили результаты приема украинских беженцев

В Польше подсчитали расходы на украинских беженцев и их вклад в экономику страны за последние 10 месяцев.

Прибытие наших сограждан оценивается крайне положительно, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-президента Польского фонда развития Бартоша Марчука.

Сколько в Польше украинских беженцев и кто они

Сейчас в Польше проживает около 2,3 млн украинцев, из них 950 тысяч – беженцы. Они составляют 2,5% от общего числа населения страны.

При этом 90% беженцев от войны в Украине, находящихся в Польше – женщины с детьми.

"Они молодые, только 6% женщин – пожилого возраста", – написал эксперт.

Ожидается, что беженцы поспособствуют "омоложению" населения Польши, которая борется с демографической проблемой.

Бегущие от войны в Украине достаточно равномерно расселены по Польше.

Фото: Украинские беженцы – женщины с детьми (gettyimages.com)

Помощь украинцам в Польше достигла рекордных сумм

В этом году поддержка Украины и беженцев в Польше достигла 35-40 млрд. злотых. Из государственного бюджета израсходовано 6 млрд злотых, от органов местного самоуправления и неправительственных организаций – около 10 млрд злотых. Еще 10 млрд злотых – частная помощь поляков.

Выплаты в 500 злотых в месяц назначили 328 тыс. детей, семейный попечительский капитал получает 12 тысяч человек, 35 тысяч назначили семейную помощь. В то же время более 1 миллиона человек получили специальную льготу в размере 300 злотых на старт.

191 тысяча детей из Украины учится в школах (65% всех этого возраста, остальные, вероятно, дистанционно), 43 тысячи – в детских садах (половина этого возраста).

"Система, созданная правительством (сначала помощь, потом работа) – работает хорошо", – добавил Бартош Марчук.

Местные власти платят 800 злотых в месяц за ученика. Только субсидии составляют 150 млн злотых/месяц, отдельно есть расходы на детсады, социальную и медицинскую помощь. Ежемесячно украинцы обходятся бюджету Польши в 1 млрд злотых.

Фото: Помощь украинцам от поляков (gettyimages.com)

"Беженцы очень активны на рынке труда" – эксперт

Специалисты подсчитали, что около 60-70% беженцев уже работают – это примерно 320 тысяч из 450 тысяч трудоспособного возраста.

"Очень высокий уровень занятости. Можно подсчитать, что в 2022 году из налогов и взносов из зарплат беженцев бюджет получил около 4 миллиардов злотых, а в 2023 году он получит около 6 млрд злотых", – написал Марчук.

Он добавил, что в 2023 году баланс пребывания беженцев в стране будет положительным (с учетом расходов/поступлений).

"Они очень активны на рынке труда, зарабатывают на свое содержание", – отметил эксперт.

Напомним, мы писали, что украинцам в Польше упраздняют статус UKR.