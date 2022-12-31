Допомога продовжується. Як зміняться правила і виплати для біженців у різних країнах

Європейські країни, які надають українським біженцям тимчасовий захист, поступово змінюють правила допомоги. Найсуттєвіші зміни стосуються розміру виплат, умов проживання та оплати за громадський транспорт.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, що зміниться для українців у Європі в 2023 році.
У місцях колективного проживання в Польщі – таборах, гуртожитках, пансіонатах і базах відпочинку – проживають близько 80 тисяч українських біженців. Багато хто з них – понад півроку.
За законом, у 2023 році українці зможуть безкоштовно проживати у таких місцях тимчасового розміщення лише перші 120 днів від моменту приїзду до Польщі. Після цього за проживання треба буде сплачувати.
Із березня 2023 року громадяни України, які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів, повинні будуть платити 50% коштів за проживання, але не більше 40 злотих на добу (понад 300 грн).
Із травня 2023 року треба буде покривати 75% вартості проживання – але не більш як 60 злотих на добу (500 грн).
Від оплати звільнять вразливі категорії: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації.
Із 1 квітня українські біженці зможуть звертатися по посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони офіційно працюють або відкрили власний бізнес.
З 1 січня 2023 року в Німеччині підвищують розмір допомоги, яку українські біженці отримуватимуть нарівні з німцями. Допомога з безробіття Hartz IV стане частиною базового доходу громадян.
Відповідно до проекту федерального міністерства праці, збільшиться розмір виплат для одиноких дорослих чи батьків-одинаків – на 53 євро до 502 євро (зараз 449 євро).
Також планується збільшити фінансову підтримку інших категорій соціально незахищених людей:
Федеральне агентство зайнятості заявило, що нові стандартні ставки виплачуватимуть вчасно із січня.
У Чехії планують змінити суми та правила виплати гуманітарної допомоги біженцям.
Нові виплати будуть відповідати прожитковому мінімуму, розмір якого зміниться з 1 січня 2023 року.
Гуманітарна допомога для українців у 2022 році становить 5000 крон. За новими нормами, сума для дорослих має становити 4860 крон, а для дітей – 3490 крон.
Для літніх людей і людей з інвалідністю підтримка має бути в 1,5 рази вищою за мінімум. Тобто люди від 65 років і дорослі з обмеженими можливостями мають отримувати 7290 крон, а діти з інвалідністю – 5235 крон.
У Братиславі скасують безкоштовний проїзд для українців в громадському транспорті. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2023 року.
З нового року українці із тимчасовим захистом втратять право на безкоштовний проїзд в автобусах, електричках, тролейбусах столиці.
Залишається чинною можливість користуватися безкоштовним громадським транспортом у день отримання документів SLOVAK HELP або "Тимчасовий притулок" та протягом наступних 4 днів, які є стандартними по всій Словаччині для залізничного та приміського транспорту.
Українські біженці у столиці Латвії зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті у 2023 році. Це стосується проїзду у ризьких трамваях, тролейбусах та автобусах.
Українцям дозволять користуватися таким транспортом без оплати до 30 червня 2023 року.
У Нідерландах змінять виплати для українських біженців, які не працюють. Із 1 лютого зміни будуть такі:
Нагадаємо, ми писали, що у Польщі оцінили результати прийому українських біженців.