Самая счастливая страна мира – в Европе: в чем ее особенность

Качество жизни в разных странах измеряют по доступу к экономическим благам, но счастливыми жителей делают другие вещи. Команда экспертов в World Happiness Report определила самую счастливую страну мира.

По каким критериям первое место заняла Финляндия, РБК-Украина со ссылкой на express.co.uk.

Людей в разных странах мира спрашивали, насколько они довольны своей жизнью. В 2023 году Финляндия возглавила рейтинг шестой год подряд.

Считается, что высокий уровень счастья жители Финляндии ощущают благодаря тому, что наслаждаются простыми вещами: времяпрепровождением в лесу, чистым воздухом. Финляндия имеет самый большой процент лесов в мире – около 75% территории страны покрыто лесами, и это дает возможность жителям проводить сколько угодно времени на природе. В этих лесах можно свободно собирать ягоды и грибы.

В Финляндии также низкий уровень преступности и коррупции, так что большинство жителей чувствуют себя там в безопасности. Напротив, Афганистан и Ливан были самыми несчастными странами, где многие жители постоянно сталкивались с опасностью.

Страна также имеет более 3 млн саун для населения всего в 5 млн человек. Культура сауны внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Считается, что сауны приносят огромную пользу для здоровья, и в Финляндии люди также могут совмещать их с погружением в холодную воду.

Фото: Развлечения в Финляндии (unsplash.com)

Хотя зимой в Финляндии очень темно, летом солнце едва заходит и страна наслаждается белыми ночами. Зимой жители могут видеть северное сияние.

Напомним, мы писали, что американцы все больше переезжают в Европу. Несмотря на то, что США известны как страна свободных людей, все больше американцев выбирают более расслабленный образ жизни европейцев.

Ранее мы писали о топ-5 странах Европы с низкими налогами и идеальным климатом. Это локации на юге Европы, привлекающие комфортными условиями.