Дополнительные деньги. Украинцам в Британии помогут переехать от спонсоров

Украинским беженцам в Британии помогут переехать от спонсоров в отдельное жилье. В графстве Ноттингемшир власти выделят дополнительные средства для обустройства украинцев в новых домах.

Планируется выдавать ваучеры на мебель и бытовую технику стоимостью в несколько сотен евро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на newarkadvertiser.co.uk.

Украинские беженцы могут жить и работать в Британии в течение трех лет и иметь доступ к льготам, медицинской помощи, трудоустройству и другой поддержке.

Большинство украинских беженцев в Британии приютили местные семьи по спонсорской программе Homes For Ukraine. Впрочем, продолжительность такой поддержки была рассчитана на 6 месяцев. Многие украинцы продолжают жить с британскими семьями и после этого срока.

В частности, в августе 2023 года в Ноттингемшире все еще жили 496 украинцев с 276 спонсорами. В общей сложности 221 из них были спонсорами в течение шести месяцев или дольше.

Поэтому в Ноттингемшире решили помочь беженцам найти жилье, а для этого предоставят поддержку – ваучеры на бытовую технику и мебель. На это местные власти выделят до 450 000 фунтов стерлингов (519 тыс. евро). Программа поддержки ваучерами рассчитана на украинцев, которые будут переезжать в новые дома с октября 2023 года по март 2024 года.

Фото: Украинцы в британской семье (gettyimages.com)

Каждой семье беженцев будут предложены ваучеры на сумму до 900 фунтов стерлингов на бытовую технику и до 700 фунтов стерлингов – на мебель.

"Многие украинские беженцы сталкиваются со значительными финансовыми и культурными барьерами, ища альтернативное жилье. Во многих домохозяйствах есть дети или младенцы, которые нуждаются в здоровой среде для развития. Доступ к безопасному хранению пищи, приготовлению еды и стирке одежды являются основными правами, на которые имеют право все беженцы", – говорится в документе совета.

Отмечается, что у беженцев часто нет финансов, чтобы самостоятельно приобрести эти блага. Совет рассматривает заявки на расходы на питание, транспортные сборы, плату за образование, бытовую технику и мебель.

В Великобритании почти две трети украинцев с момента переезда весной начали работать. Больше всего – в Лондоне. Но беженцы редко работают по своей основной специальности.

Около 100 000 беженцев должны будут покинуть Великобританию в 2025 году. От британского правительства требовали разъяснить, что произойдет по истечении срока действия трехлетних виз украинских беженцев.