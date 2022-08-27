Не за фахом. Скільки біженців у Великій Британії вже знайшли роботу

Майже дві третини українців з моменту переїзду навесні почали працювати в цій країні

У Великій Британії різко зросла кількість українців, які знайшли роботу в цій країні. Найбільше - в Лондоні. Але біженці рідко працюють за своєю основною спеціальністю.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Скільки біженців працюють у Великобританії: статистика

Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням національної статистики, майже половина українців, які прибули до Великої Британії в цьому році після вторгнення Росії, вже знайшли роботу. Це відбувається, попри мовні та інші бар'єри при працевлаштуванні.

"Дані, зібрані в період з 20 липня по 4 серпня, показали: з усіх тих, хто в'їхав до Великої Британії в рамках програми "Homes for Ukraine", 42% вже знайшли роботу. У той час як у квітні кількість працевлаштованих українців становила 9%. Майже дві третини знайшли постійну роботу", - йдеться в публікації.

Тим часом, більш ніж половина непрацюючих сказали, що з великою ймовірністю будуть шукати роботу у найближчі 30 днів.

Фото: У більшості випадків роботодавець не враховував спеціальність, яку біженці отримали в Україні (unsplash.com)

При цьому багато хто відзначив, що отриману ними в Україні професійну кваліфікацію британські роботодавці не враховували. Половина з них також повідомили про значні перешкоди при працевлаштуванні. Зокрема, про відсутність достатнього рівня англійської мови.

Але на тлі того, що в країні з'явилося рекордне число вакансій, близько третини знайшли роботу у сфері проживання та харчування, а 16% працювали у сфері виробництва і торгівлі.

Опитування показало, що Лондон є найпопулярнішим місцем для працевлаштування: 34% українців проживають в столиці в порівнянні з 31%, коли вони вперше були опитані у квітні.

"Майже половина тих, хто живе в інших частинах країни і планує переїхати до Великої Британії, заявили, що їх тягне до столиці. 2/3 українців заявили, що влаштувалися працювати не за тією спеціальністю, яка була у них в Україні. Майже половина людей повідомили, що влаштувалися на будь-яку доступну роботу.

Є й тривожна тенденція: 69% сказали, що вони не дуже добре розуміють, як продовжити або змінити свою візу, а 58% не дуже розуміють, на які державні допомоги вони можуть претендувати у Великій Британії.

"Українці з усіх цих намагаються знайти роботу"

"У більшої кількості громадян України з'явився час знайти роботу відтоді, як вони вперше прибули до Великої Британії. Багато хто з усіх сил намагається знайти роботу через те, що їх кваліфікація, отримана за кордоном, не визнається британськими роботодавцями або у них проблеми зі знанням англійської мови", - зазначив Х'ю Стікленд з Офісу національної статистики (ONS).

Фото: Лондон виявився найпопулярнішим містом для пошуку роботи серед українців (unsplash.com)

У Раді у справах біженців Британії сказали, що хоча вони й "у захваті від цієї статистики по зайнятості", біженцям все ж потрібен офіційний контактний центр, до якого можна звернутися за порадою щодо віз і пільг.

За словами голови відділу із захисту інтересів українців Енді Хьюітт, уряд має усунути бар'єри, пов'язані з визнанням закордонних кваліфікацій:

"Смішно, коли у вас в країні нестача стоматологів, у вас може бути кваліфікований стоматолог, який в цей час розкладає товар на полицях".

Зазначимо, раніше біженці розповіли про медицину у Великій Британії.

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