Вместе с ЕС. Одна из самых богатых стран продлила статус украинцев еще на год
Правительство Швейцарии продлило особый статус украинских беженцев до марта 2024 года. Также на год продлили программу поддержки.
Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на swissinfo.ch.
Министр юстиции страны Карин Келлер-Зуттер отметила, что в ближайшее время сложно предугадать улучшение ситуации в Украине, а атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру все еще возможны по всей стране.
"Украинское гражданское население страдает от продолжающихся нападений России. Людей ждет холодная зима", - отметила она.
Чтобы снова отменить статус временной защиты S, требуется стабильная нормализация ситуации. Пока безопасный возврат для беженцев невозможен, заметила чиновница.
Предполагается, что статус S не будет отменен ранее 4 марта 2024, если ситуация не изменится.
В прошлом месяце ЕС отметил, что на фоне текущей ситуации в Украине он также ожидает продления временной защиты до весны 2024 года.
"На европейской территории идет война. Поэтому общий подход имеет смысл", – сказала министр.
Фото: Украинцы смогут оставаться в Швейцарии до марта 2024 (gettyimages.com)
На сегодняшний день в Швейцарии специальный статус защиты получили 68 тысяч человек из Украины. Беженцы с этим статусом могут выезжать за границу и возвращаться в Швейцарию без специального разрешения на поездку. Также они могут заниматься оплачиваемой работой (включая самозанятость), не выжидая определенный период.
Кроме того, украинцы со статусом защиты S могут получить компенсацию расходов на проживание (питание, одежду). На одного беженца власти выделяют 1500 франков (1520 евро) в месяц.
Напомним, мы писали, как оформить временную защиту в Бельгии.