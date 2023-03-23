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Diia.pl для детей и вид на жительство. Что изменится для украинцев в Польше в 2023 году

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 13:20
Diia.pl для детей и вид на жительство. Что изменится для украинцев в Польше в 2023 году Фото: Пересечение границы Польши (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Польский Сейм принял поправки к Закону об иностранцах, которые будут касаться и украинцев. Документ должен подписать президент.

Что изменится для беженцев и тех, кто находится в Польше не из-за войны, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Главному коменданту Пограничной службы передаются полномочия начальника Департамента по делам иностранцев. В частности:

  • выдача и замена вида на жительство иностранцу, получившего вид на жительство по гуманитарным причинам;
  • выдача и замена "разрешения на допустимое пребывание";
  • предоставление и отзыв вида на жительство по гуманитарным причинам и допустимое пребывание;
  • принуждение иностранца к возвращению, продление срока добровольного выезда и снятие запрета на повторный въезд;
  • выдворение и отмена решения о выдворении гражданина ЕС или члена семьи из страны, не входящей в ЕС.

Срок подачи апелляции для обжалования решений будет короче – в течение 7 дней со дня вручения.

Срок добровольного выезда из Польши сократят. Раньше иностранцу давали 15-30 дней на немедленный выезд из Польши. Теперь это 8-15 дней.

Также изменения касаются обжалования депортации в суде. Теперь иностранца смогут принудительно депортировать в установленные сроки, даже если подана жалоба в суд, но самого суда еще не было.

Максимальный срок запрета на въезд в Польшу или страны зоны Шенгена увеличивается с 5 до 10 лет.

Diia.pl для детей и вид на жительство. Что изменится для украинцев в Польше в 2023 годуФото: Беженцы с детьми в Польше (gettyimages.com)

Для украинцев есть и долгожданные перемены. К примеру, беженцы смогут подтянуть в мобильном приложении mObywatel данные на детей, которые вместе с ними находятся в Польше и имеют номер PESEL. Это означает, что они будут иметь электронный документ, который является разрешением на проживание и пересечение границы.

Иностранные граждане (в том числе из Украины) смогут получить польские проездные документы вместо своих просроченных или утраченных паспортов, если они не могут обратиться в государственные органы гражданства для получения новых документов.

Напомним, мы писали,где украинцам в Германии можно оформить загранпаспорт.

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