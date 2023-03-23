Diia.pl для дітей та посвідки. Що зміниться для українців у Польщі в 2023 році

Польський Сейм ухвалив поправки до Закону про іноземців, які стосуватимуться й українців. Документ має підписати президент.

Що зміниться для біженців та тих, що перебуває у Польщі не через війну, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Головному коменданту Прикордонної служби передаються повноваження начальника Департаменту у справах іноземців. Зокрема:

видача та заміна посвідки на проживання іноземцю, який отримав дозвіл на проживання з гуманітарних причин;

видача та заміна "дозволу на допустиме перебування";

надання та відкликання посвідки на проживання з гуманітарних причин та допустиме перебування;

примус іноземця до повернення, продовження терміну добровільного виїзду та зняття заборони на повторний в'їзд;

видворення та скасування рішення про видворення громадянина ЄС або члена родини з країни, що не входить до ЄС.

Термін подання апеляції для оскарження рішень буде коротший – протягом 7 днів із дня вручення.

Термін на добровільний виїзд з Польщі скоротять. Раніше іноземцю давали 15-30 днів на негайний виїзд із Польщі. Тепер це 8-15 днів.

Також зміни стосуються оскарження депортації в суді. Тепер іноземця зможуть примусово депортувати у встановлений термін, навіть якщо подана скарга в суд, але самого суду ще не було.

Максимальний термін заборони в'їзд до Польщі або країн зони Шенгену збільшується з 5 до 10 років.

Фото: Біженці з дітьми у Польщі (gettyimages.com)

Для українців є й довгоочікувані зміни. Наприклад, біженці зможуть підтягнути в мобільному додатку mObywatel дані на дітей, які разом з ними перебувають у Польщі і мають номер PESEL. Це означає, що вони матимуть електронний документ, який є дозволом на проживання та на перетин кордону.

Іноземні громадяни (в тому числі з України) зможуть отримати польські проїзні документи замість своїх протермінованих або втрачених паспортів, якщо вони не можуть звернутися до державних органів країни громадянства для отримання нових документів.

Нагадаємо, ми писали, де українцям в Німеччині можна оформити закордонний паспорт.

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