Где украинцам в Германии можно оформить загранпаспорт: адреса

Германия приняла более 1 млн украинских беженцев, но ГП "Документ" только готовится открывать там паспортный сервис.

Впрочем, для украинцев в Германии есть несколько вариантов оформить загранпаспорта, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianingermany.de.

В посольстве и консульствах Украины в Германии можно оформить паспорта: как ID-карту, так и биометрический загранпаспорт. В зависимости от места пребывания можно обратиться по одному из 5 адресов дипломатических учреждений.

Посольство Украины в Федеративной Республике Германия . Обратиться могут люди из таких регионов: Берлин, Бранденбург, Саксония-Ангальт, Саксония, Тюрингия, Мекленбург-Передняя Померания. Адрес: Albrechtstrasse 26, 10117 Берлин. Телефон: +49-30-28-88-71-70. Вопросы оформления паспортов решают с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00.

. Обратиться могут люди из таких регионов: Берлин, Бранденбург, Саксония-Ангальт, Саксония, Тюрингия, Мекленбург-Передняя Померания. Адрес: Albrechtstrasse 26, 10117 Берлин. Телефон: +49-30-28-88-71-70. Вопросы оформления паспортов решают с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00. Генеральное консульство Украины в Мюнхене . Прием только по предварительной записи. Телефон: (089)55273724 – по паспортным вопросам. Адрес: Riedenburger Straße 2, 81677 Мюнхен. Паспортные вопросы решают во вторник с 09:00 до 13:00, другие рабочие дни – с 14:00 до 17:00.

. Прием только по предварительной записи. Телефон: (089)55273724 – по паспортным вопросам. Адрес: Riedenburger Straße 2, 81677 Мюнхен. Паспортные вопросы решают во вторник с 09:00 до 13:00, другие рабочие дни – с 14:00 до 17:00. Генеральное консульство Украины в Гамбурге. Адрес: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Телефон: +49-40-22-94-98-11. Часы работы: 09:00-18:00 по будням.

Адрес: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Телефон: +49-40-22-94-98-11. Часы работы: 09:00-18:00 по будням. Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе. Адрес: Immermannstraße 50, 40210 Дюссельдорф. Телефон: 0211-93-65-42-16. Часы работы: 08:30-21:00 в рабочие дни.

Адрес: Immermannstraße 50, 40210 Дюссельдорф. Телефон: 0211-93-65-42-16. Часы работы: 08:30-21:00 в рабочие дни. Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне. Принимает лиц, проживающих в федеральных землях Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар. Адрес: Vilbeler Str. 29, 60313 Frankfurt am Main. Телефон: +49-69-29-72-09-20. Часы работы: понедельник-пятница с 14:00 до 16:00 по паспортным вопросам.

Консульский сбор за рассмотрение заявления:

оформление паспорта – 120 евро;

оформление паспорта детям до 16 лет – 37 евро.

Состояние оформления паспорта можно проверить через сервис страницы Посольства Украины в ФРГ.

Также беженцы в Германии могут ездить для оформления паспорта в соседнюю Польшу. Там работают паспортные сервисы ГП "Документ".

Напомним, мы писали, какие страны урезают поддержку украинским беженцам.

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