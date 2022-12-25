Девять лет подряд. Названо лучшее направление для путешествий по Европе

Уже девятый год Ирландия заняла первое место в рейтинге лучших туристических направлений Европы. Страна получила награду на Travel Weekly Readers' Choice Awards в Нью-Йорке, в Музее естественной истории США.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.

Другие европейские страны, такие как Италия, Греция, Испания, Франция и Хорватия также соревновались за звание лучшего направления в Европе.

"Сегодня у путешественников есть огромный выбор, поэтому для нас как никогда важно, чтобы Ирландия выделялась из других направлений. Эта награда — действительно хорошая новость, поскольку мы готовимся начать еще одну масштабную и рекламную акцию в 2023 году", — сказала Элисон Меткалф, представитель департамента туризма Ирландии.

После ослабления ограничений через COVID, индустрия туризма Ирландии значительно улучшилась. По данным, предоставленным Ирландской индустрией туризма (ITIC), в сентябре этого года Ирландия приняла 900 000 иностранных туристов. Это примерно на 9% меньше по сравнению с показателями за тот же период в прошлом году.

Фото: Собор святого Патрика в Дублине (unsplash.com)

Но, несмотря на значительное улучшение ситуации для туризма, количество туристов там еще не достигло уровня пандемии. Улучшению сектора также угрожал энергетический кризис, рост инфляции.

"Отели и рестораны сообщали, что счета за электроэнергию подскочили до неприемлемого и беспрецедентного уровня. Прибыли получили серьезный удар", — отметил Йоган О'Мара Уолш, генеральный директор ITIC.

Ирландия в последние годы пользуется большой популярностью у туристов. Горы и необычные ландшафты, океан, сказочные поля и кельтское наследие, легенды о викингах, хорошие дороги по всей стране – все это привлекает путешественников узнать об Ирландии больше и увидеть эту страну своими глазами.

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