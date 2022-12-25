Крепость и тайны старого города. Что стоит увидеть в Каменце-Подольском

Как добраться до популярного туристического города по железной дороге и какие места достойны вашего внимания – в материале.

Во время войны туристические путешествия по Украине очень изменились. Сейчас действительно очень немногие могут отправиться по одному из маршрутов выходного дня на уикенд в другой город. Но это можно сделать хотя бы виртуально.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина автор влага "Залізні магістралі" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев рассказывает об одном из самых интересных городов Украины, Каменец-Подольском. Он описывает, как доехать туда на поезде и что посмотреть, если у вас есть такая возможность.

Каменец-Подольский: как добраться на поезде

Сегодня расскажу об одном из увлекательных путешествий – в Каменец-Подольский, и о том, как туда добраться. Ехать будем на поезде, и я расскажу подробно, какими поездами можно добраться до места назначения.

Город расположен в Хмельницкой области. Здесь вы найдете не только богатое историческое наследие, но и уникальный природный ландшафт. Каньон по которому течет река Смотрич, скалистые склоны, старинные постройки, башни – все это создает мистическую атмосферу.

Популярная локация среди туристов – старинная крепость, стоящая на другой стороне каньона, привлекает наибольшее количество гостей. Но в Каменце-Подольском есть много других интересных локаций, а местные гиды предлагают туристам пешие экскурсии по таинственным уголкам города. Обо всем этом я расскажу дальше. А сейчас о логистике. В частности о том, как добраться до популярного туристического центра по железной дороге.

Видео: Поездом в Каменец. Как живет туристический центр (youtube.com/Железные Магистрали)

В расписании есть два поезда. №771 "Подольский экспресс" Киев-Каменец-Подольский – ходит всего два раза в неделю, в пятницу и субботу из столицы, обратные рейсы – в субботу и воскресенье.

Отправление из Киева: 14:34, прибытие КП - 23:32.

Обратный рейс: КП – 10:25, прибытие в Киев – 19:25

Время в пути: 9 часов

В составе поезда вагоны 2 класса – 287 грн, плацкарт – 337 грн, купе – 493 грн. Поезд №139 ходит каждый день. Отправляется из Киева – в 23:59, прибывает КП – 09:02 мин.

Обратный рейс: КП – 20:20, прибытие в Киев – 05:20. К услугам пассажиров – вагоны трех классов: плацкарт – 215 грн, купе – 571 грн, СВ – 1022 грн.

Как выглядят вагоны поезда

Начнем с плацкартных. В целом состояние вагонов удовлетворительное. Верхние спальные места оборудованы ремнями безопасности. Упаковки с постелью выкладываются еще до прихода пассажиров. Судя по общему виду салона, вагон после текущего ремонта. В частности, видно, что заменена обивка полок. Купейные вагоны – Амендорфы.

Такие модели вагонов одни из массовых на украинской железной дороге, поэтому многие пассажиры путешествовали по ним и знакомы с интерьером и уровнем комфорта. Здесь также есть ремни на верхних полках. Для зарядки гаджетов можно пользоваться тремя розетками в коридоре. Условия проезда в вагоне СВ или Люкс отличаются от предыдущих. По стандартам постель на диванах застилает проводник до прихода пассажиров.

В комплект с бельем входят два полотенца, а не одно, как в других вагонах. Также в стоимость билета включена бутылка воды 0,5 литра и гигиенический набор. Санузлы во всех вагонах поезда классического типа, пассажиры могут ими пользоваться только за пределами санитарных зон. В каждом туалете есть гигиенические средства – жидкое мыло и бумага.

Традиционно пассажиры в поезде могут заказать горячие напитки – чай или кофе. У проводников также есть в продаже вода, газированные напитки, кондитерская продукция.

В декабре 2022 года железнодорожное сообщение в Каменце-Подольском расширится и пассажиры смогут добраться до Львова, Ужгорода и других городов. С 22 декабря назначается группа вагонов сообщением Ужгород-Каменец-Подольский, который будет ходить каждый день.

Отправление : Ужгород - 16:00, Львов - 22:24, прибытие КП - 8:46. Обратный рейс – отправление КП – 20:20, Львов – 04:21, Ужгород – 11:07.

Стоимость билета: плацкарт – 228 грн, купе – 380 грн.

Тем, кто не был в городе, напомню, что железнодорожный вокзал находится далековато от основных достопримечательностей. Но есть возможность воспользоваться либо городским транспортом, либо такси, и приехать в старый город.

Тайны Каменца. Историческая местность вдоль реки Смотрич

Каменец-Подольский был основан еще в 12-13 веках. Следы активной жизнедеятельности древних жителей города выявляют до сих пор во время археологических работ. В городе работают ученые, исследующие артефакты, изучающие документы, работающие над расширением данных о событиях, бурливших в этой местности более 600 лет назад.

Предлагаю увидеть древний Каменец-Подольский не с фасадной стороны, а с другой. Для этого можно воспользоваться услугами такой вездеходной, экскурсионной машины. Точка старта находится напротив ратуши.

Фото: Ансамбль ратуши бывшего польского магистрата (Wikipedia.org)

Первые увлекательные эмоции начинаются еще во время проезда по обычным улицам. С верхней площадки машины открывается совсем другая панорама старого города. Но самое интересное впереди.

Особенность такого тура – это обзор исторической местности вдоль русла реки Смотрич. Мы выезжаем из центральной части старого города и спускаемся вниз. Дальше путь пролегает по грунтовой дороге через частный сектор. По сути такая обзорная поездка позволяет увидеть масштабы территории старого города, и вместе с этим представить себя во времена древней цивилизации. Вездеход перемещается даже между разными берегами.

Фото: Особенность такого тура – обзор исторической местности вдоль русла реки Смотрич (скриншот из видео "Залізні Магістралі")

Фото: Часть маршрута машина преодолевает по воде

Часть маршрута машина одолевает по воде. Чтобы узнать о древнем Каменец-Подольском как можно больше информации, лучше взять с собой гида, который покажет локации, расположенные по разным уголкам старого города. Например, вдалеке от центральной улицы находится Гончарная башня, а рядом с ней – бывшая синагога. В башне находится экспозиция, отражающая историческое прошлое в кирпиче и стекле.

В казематной башне отражена история фортификации Европы. В комплексе с рисунками Наполеона Орды, макетами реконструкции битвы Чигиринского замка, археологическими находками и другими интересными экспонатами. А вот рядом с оживленной дорогой и пешеходной зоной по улице Замковой расположен музей миниатюр "Замки Украины".

Фото: Башня Тенченская (Wikipedia.org)

Экспозиция состоит из 23 макетов оборонных укреплений замков и крепостей Западной Украины. В музее размещена миниатюрная железная дорога и копии железнодорожных вокзалов Чернигова, Тартарова и Ворохты. В теплое время года по миниатюрным путям ездит паровоз.

Инфраструктура, спа-комплексы и заведения питания

Относительно туристической инфраструктуры Каменец-Подольского и сферы услуг стоит сказать, что за последнее время сеть гостиниц и общепита расширилась и может обеспечить надлежащее качество сервиса и комфорта.

Все зависит от бюджета, на который рассчитывают путешественники. По крайней мере, значительная часть гостиничной сети имеет приличные условия для проживания и предлагает гостям другие сопутствующие услуги. В частности, среди туристов популярны спа-комплексы с бассейнами и саунами разного вида. Таких предложений в городе также много и можно выбрать место для отдыха на любой вкус.

Фото: Панорама старого города (Wikipedia.org)

Понятно, что при нынешних условиях, когда в Украине наблюдается спад туристических потоков, существующая инфраструктура уже не пользуется большим спросом. Это в свою очередь приводит к ущербу, ведь владельцы выделяют средства на содержание объектов, а никакой отдачи не получают.

По мнению местных властей, один из вариантов поддержки туристической отрасли – проведение в городе разнообразных мероприятий типа – конференций, спортивных соревнований и так далее. Это позволит привлечь существующую сеть заведений туризма.

Напомню, что железнодорожное сообщение с КП сегодня ежедневно снабжается со столицей ночным поездом №139/140. Два раза в неделю ходит Подольский экспресс. С 22 декабря откроется ежедневный маршрут Ужгород-Львов-КП.

Возможно, в перспективе станет возможным продлить маршрут поезда № 139 из Киева в Харьков. Таким образом, один из популярных туристических центров будет иметь прямую транспортную связь с Полтавой и Харьковом.

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Также стало известно, что спрос на отдых во Львове на Новый год упал в несколько раз по сравнению с предыдущими сезонами.