Смогут ли украинцы получить немецкую пенсию на льготных условиях: объяснение

В Германии в соцсетях распространяется информация о том, что украинские беженцы смогут получать немецкую пенсию с 57 лет. Это на 10 лет раньше, чем сами немцы.

Эту информацию опровергли в Федеральном пенсионном страховании, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на aussiedlerbote.de.

Сообщение о льготном выходе на пенсию распространяется в одном из мессенджеров: "С июня Германия будет выплачивать пенсии украинцам с 57 лет". Такие сообщения вызвали реакцию в немецком обществе, ведь речь идет о льготном выходе беженцев на пенсию раньше немцев на 10 лет.

В Федеральном пенсионном страховании Германии опубликовали опровержение. В заявлении говорится, что для иностранцев и граждан Германии применяются те же пенсионные законы и возраст выхода на пенсию.

"В соцсетях неоднократно неправдиво утверждают, что беженцы из Украины могут выйти на пенсию в Германии в 50 лет. Это не правда. Пенсию по возрасту в Германии можно получить только с 63 лет при условии наличия 35 лет пенсионного стажа и только с отчислениями. Эти общие пенсионные положения распространяются и на беженцев из Украины. Специального закона нет", – обращают внимание в Немецкой службе пенсионного страхования.

Установленный законом возраст выхода на пенсию в Германии колеблется в зависимости от вида пенсии по возрасту – от 63 до 67 лет.

Каждый работник в Германии выплачивает пенсионное страхование. Это означает, что иностранцы, например, граждане Украины, также могут получить немецкие пенсионные права. Но право на пенсию имеют только те, кто платил взносы в течение не менее 5 лет и достиг установленного пенсионного возраста.

Минимальный страховой стаж для получения пенсии можно получить при сложении периодов работы в Германии и других странах. Речь идет о странах ЕС, с которыми Германия заключила соглашение о социальном обеспечении.

Украина в этот перечень не входит и не имеет ратифицированного соглашения о социальном обеспечении. То есть период, который отработал беженец в Украине, не будет учтен в минимальный страховой стаж для пенсии в Германии.

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