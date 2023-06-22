Возвращение домой. Что нужно сделать беженцам при выезде из Чехии
Чехия предоставила временную защиту более полумиллиону украинцев, но в стране остаются 346 тысяч украинских беженцев. Значительная часть бежавших от войны вернулись домой.
Какие обязательные шаги при выезде из Чехии насовсем, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz
Закрытие визы временной защиты: в каких случаях обязательно
При выезде из Чехии можно отказаться от временной защиты. Но при возвращении в Украину это делать не обязательно.
Незакрытая виза даст право вернуться в Чехию без проблем, если нужно будет спасаться снова. Срок пребывания в Украине при этом не ограничен. Но юристы советуют придерживаться "окна" до 90 дней.
Отказаться от защиты можно:
- с биометрическим паспортом – в Краевом центре помощи Украине;
- без биометрического паспорта – в Департаменте убежища и миграционной политике Министерства внутренних дел.
- с территории Украины – в отделе посольства Чехии в Киеве или Генеральном консульстве Чешской Республики во Львове.
Нужно прекратить медицинское страхование и уплатить долги
Перед выездом из страны следует уведомить страховую компанию – в отделениях или по электронной почте, или через онлайн-форму.
Со следующего дня после отъезда в Украину государственное медицинское страхование прекратится из-за долгосрочного пребывания в Украине, а именно до возвращения в Чехию и регистрации в VZP Чешской Республики. В течение этого срока обязанность платить страховые взносы прекращается и нет права на возмещение медицинских услуг из фондов государственного медицинского страхования, говорится на сайте страховой компании VZP.
Следует уточнить, нет ли долга перед страховой компанией, потому что может начисляться пеня и может быть наложен штраф.
Фото: Регистрация украинских беженцев (gettyimages.com)
Беженцам необходимо закрыть банковские счета
Большинство украинцев в Чехии открыли банковские счета, чтобы получать государственные выплаты или зарплату.
Перед выездом следует убедиться, что на счетах не осталось денег. Следует взять выписку с отчетом о текущем счете, чтобы получить справку с датой обращения.
Документы из школы и сертификат об обучении
Если во время пребывания в Чехии ребенок посещал местную школу, необходимо взять документ, подтверждающий обучение. Это следует сделать для дальнейшего признания обучения в Украине или другой стране.
Бланк сертификата об обучении можно скачать на сайте edu.cz.
Необходимо вернуть школьное имущество и уплатить долги – например, за потерянные учебники или питание.
Справка о работе в Чехии – для трудоустройства и пенсии
При увольнении у чешского работодателя следует взять документ, подтверждающий работу за границей.
Соглашение между Украиной и Чехией предусматривает пропорциональную выплату пенсий обеих стран за отработанные сроки.
Также необходимо заполнить налоговую декларацию, если человек работал и вел предпринимательскую деятельность. Об изменении адреса следует сообщить налоговому менеджеру.
Какие еще обязательства нужно закрыть
Украинцы, покидающие Чехию, должны рассчитаться с мобильным оператором согласно тарифам.
Также следует закрыть обязательства с собственником арендуемого жилья. Следует оплатить задолженность и решить спорные вопросы.
Беженцам также рекомендуют собрать все возможные документы, полученные в Чехии – от медицинских справок до удостоверений и сертификатов.
Напомним, мы писали, что украинцы в Польше рассказали, при каких условиях вернутся домой.
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