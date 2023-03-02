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Десятки квартир. Еще один польский город готовит жилье для украинцев

Фото: Старые дома в Рыбнике (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Польша решает вопрос расселения украинских беженцев с помощью финансирования ЕС. В небольших городах ремонтируют неиспользуемые помещения.

В городе Рыбник Силезского воеводства отремонтируют 40 таких помещений, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Город получил грант в 3,9 млн злотых (840 тыс. евро) из фондов ЕС, чтобы обустроить для украинских беженцев помещения, которые сейчас пустуют и не используются. Жилье должно быть готово к концу 2023 года.

Средств гранта полностью хватит на запланированные расходы на ремонт квартир, деньги городского бюджета не будут привлекать. Город только проведет открытый тендер на выполнение необходимых работ.

Цель проекта – увеличение количества доступных и относительно дешевых квартир в Рыбнике, что позволит облегчить украинцам обретение финансовой независимости в Польше.

После того, как беженцы из Украины уже не будут нуждаться в жилье, все отремонтированные квартиры город будет использовать как социальные. Население города – около 140 тысяч людей.

Фото: Центр города Рыбник (wikimedia.org)

Также город Руда-Сленска получит более 1 млн евро из фондов Европейского Союза, чтобы превратить пустые коммунальные помещения в жилье.

За эти средства планируется обустроить 28 социальных квартир, которые будут предназначены для временного проживания беженцев из Украины. Для этого капитально отремонтируют 26 жилых помещений, которые сейчас находятся в непригодном состоянии, и перестроят в 2 квартиры 3 нежилых помещения.

Напомним, мы писали о новых правилах проживания украинцев в Польше с 1 марта.

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Польшажилье для переселенцев