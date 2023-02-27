Новые правила проживания украинцев в Польше: будут ли выселять беженцев

С 1 марта в Польше меняются правила проживания украинцев в центрах коллективного размещения. После 120 дней украинцы обязаны будут вносить оплату.

Кто останется жить бесплатно и выселят ли за отказ платить, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Какие будут правила оплаты за проживание

В Польше продолжит действовать правило бесплатного проживания в течение 120 дней с даты пересечения границы. За этот период местные жители, гостиницы и различные объекты размещения получат государственную компенсацию за предоставление места для проживания и питания беженцам из Украины – 40 злотых в сутки за человека.

После 120 дней беженцы, живущие в коллективных центрах – гостиницы, общежития, пансионаты, лагеря – должны будут оплачивать частично за свое пребывание. Определенная сумма – 50% стоимости, но не больше 40 злотых (330 гривен) в сутки.

Впрочем, значительная часть людей, живущих в таком предоставленном местной властью жилье – уязвимые категории населения, которые не могут работать и зарабатывать. Поэтому для них польские власти сделали исключение, и они будут продолжать жить и питаться бесплатно. Это люди пенсионного возраста, беременные, многодетные матери или с грудными детьми, люди с инвалидностью.

Фото: Бесплатное жилье в Польше – первые 120 дней (gettyimages.com)

Местные власти не знают, что делать с теми, кто не будет платить

Несмотря на принятие поправок в закон, власти на местах не знают, что делать с беженцами, которые не смогут оплачивать свое проживание.

Координатор помощи украинским беженцам в Новой Руде Барбара Пострах ожидает указаний от губернатора, чтобы понять, как правильно реализовать пункты нововведения.

"Есть перечень лиц, освобожденных от этих сборов. Среди них лица, которые находятся в сложной жизненной ситуации и не могут оплачивать средства. В списке также есть лица, имеющие приемную семью, временную опеку или лица, которые ухаживают за человеком, имеющего подтвержденную степень инвалидности", – рассказала она.

По ее словам, нет нормативно-правового акта, на основании которого можно заключить, что лицо находится в сложных жизненных обстоятельствах и не сможет нести расходы.

Фото: В коллективных центрах живут уязвимые категории беженцев (gettyimages.com)

Волонтер проанализировала, что из 150 жителей центра коллективного размещения в доме отдыха CTS в Слупке только 52 человека должны платить 50% стоимости проживания и питания.

Мэр Новой Руды Томаш Килинский отметил, что это вызов для местных властей и для беженцев. Поскольку некоторые из них не работают по разным причинам, то платить за пребывание в центрах может быть сложно. Также он не знает, что делать с людьми, которые будут отказываться платить.

Где в Польше остается больше всего беженцев

В Польше определили города, в которых остается больше всего украинцев. Это самые большие города страны.

в Варшаве проживает более 100 тысяч украинцев, бежавших от войны;

во Вроцлаве – 44,5 тысячи;

в Кракове –31 тысяча;

в Познани – 26 тысяч;

в Гданьске – 17 тысяч;

в Лодзи – 16 тысяч.

В среднем количество украинцев по поветах уменьшилось на 30%. Самый маленький отток украинцев был в Лодзи и Щецине – 10%.

Напомним, мы писали, как украинцам уезжать из Польши без потери временной защиты.

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