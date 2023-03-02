Десятки квартир. Ще одне польське місто готує житло для українців

Польща вирішує питання розселення українських біженців за допомогою фінансування ЄС. В невеликих містах ремонтують приміщення, які не використовуються.

У місті Рибнік Сілезького воєводства відремонтують 40 таких помешкань, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Місто отримало грант на 3,9 млн злотих (840 тис. євро) з фондів ЄС, щоб облаштувати для українських біженців приміщення, які зараз стоять пусті і не використовуються. Житло має бути готовим до кінця 2023 року.

Коштів гранту повністю вистачить на заплановані витрат на ремонт квартир, гроші міського бюджету не залучатимуть. Місто лише проведе відкритий тендер на виконання необхідних робіт.

Метою проекту є збільшення кількості доступних та відносно дешевих квартир у Рибніку, що дозволить полегшити українцям здобуття фінансової незалежності в Польщі.

Після того, як біженці з України вже не потребуватимуть житла, всі відремонтовані квартири місто використовуватиме як соціальні. Населення міста – близько 140 тисяч людей.

Фото: Центр міста Рибник (wikimedia.org)

Так само місто Руда Шльонська отримає понад 1 млн євро із фондів Європейського Союзу, щоб перетворити пусті комунальні приміщення у житло.

За ці кошти планують облаштувати 28 соціальних квартир, які будуть призначені для тимчасового проживання біженців із України. Для цього капітально відремонтують 26 житлових приміщень, які зараз знаходяться в непридатному стані, та перебудують на 2 квартири 3 нежитлові приміщення.

Нагадаємо, ми писали, про нові правила проживання українців у Польщі з 1 березня.

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