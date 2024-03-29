Десятки евро в неделю. В популярном городе Испании повысят налог для туристов

Самый популярный город Испании повышает налог, который должны платить туристы за отдых в городе. С 1 апреля сумма сбора вырастет на 18%.

Какие будут сборы и сколько придется доплачивать за отели в городе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Барселона повышает городской налог, который туристы будут платить при размещении в отеле. С 1 апреля сбор вырастет на 0,50 евро – с 2,75 евро до 3,25 евро. А это 18%.

Также увеличится региональный сбор, который зависит от типа жилья. Придется платить от 1,70 до 3,50 евро за ночь в зависимости от типа размещения. Например, в отеле 4* сбор будет составлять 1,70 евро, в съемной квартире – 2,25 евро, в пятизвездочной гостинице – 3,50 евро.

Пассажиры круизного лайнера, которые проведут в городе полдня, должны заплатить 3 евро, а оставшиеся на день – 2 евро.

После повышения налогов туристы в Барселоне будут доплачивать 6,75 евро за ночь (городской турсбор в размере 3,25 евро и региональный в размере 3,50 евро) для гостей отелей 5*. За неделю эта сумма составит до 47,25 евро с человека.

Те, кто будет проживать в съемном жилье, будут доплачивать 38,50 евро за недельное пребывание. Туристический сбор для остающихся в городе на день пассажиров круизных лайнеров составит 6,25 евро.

Власти Барселоны объяснили, что цель увеличения туристического налога – качественный туризм вместо массового. Город посещает в среднем 32 млн туристов в год, многие из которых прибывают на круизных лайнерах.

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