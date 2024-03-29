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Десятки евро в неделю. В популярном городе Испании повысят налог для туристов

Пятница 29 марта 2024 17:10
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Десятки евро в неделю. В популярном городе Испании повысят налог для туристов Фото: Отдых в Барселоне (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Самый популярный город Испании повышает налог, который должны платить туристы за отдых в городе. С 1 апреля сумма сбора вырастет на 18%.

Какие будут сборы и сколько придется доплачивать за отели в городе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Барселона повышает городской налог, который туристы будут платить при размещении в отеле. С 1 апреля сбор вырастет на 0,50 евро – с 2,75 евро до 3,25 евро. А это 18%.

Также увеличится региональный сбор, который зависит от типа жилья. Придется платить от 1,70 до 3,50 евро за ночь в зависимости от типа размещения. Например, в отеле 4* сбор будет составлять 1,70 евро, в съемной квартире – 2,25 евро, в пятизвездочной гостинице – 3,50 евро.

Пассажиры круизного лайнера, которые проведут в городе полдня, должны заплатить 3 евро, а оставшиеся на день – 2 евро.

После повышения налогов туристы в Барселоне будут доплачивать 6,75 евро за ночь (городской турсбор в размере 3,25 евро и региональный в размере 3,50 евро) для гостей отелей 5*. За неделю эта сумма составит до 47,25 евро с человека.

Те, кто будет проживать в съемном жилье, будут доплачивать 38,50 евро за недельное пребывание. Туристический сбор для остающихся в городе на день пассажиров круизных лайнеров составит 6,25 евро.

Власти Барселоны объяснили, что цель увеличения туристического налога – качественный туризм вместо массового. Город посещает в среднем 32 млн туристов в год, многие из которых прибывают на круизных лайнерах.

Напомним, мы писали, что популярный европейский город объявил войну туристам. Малага привлекает слишком много гостей.

Также мы писали, что на большинстве пляжей Греции хотят запретить шезлонги. Так у людей будет доступ к воде.

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Барселона Испания Туризм
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