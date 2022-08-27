Дешево не буде. Епоха бюджетних перельотів приходить до кінця - експерти

Бюджетні подорожі в Європі, мабуть, знаходяться під загрозою. Все більше популярних авіакомпаній, таких як Ryanair, Lufthansa і KLM, обмежують продаж дешевих квитків.

Зростання цін пояснюють підвищенням вартості палива і високим попитом на поїздки. Це може означати кінець епохи дешевих перельотів: очікується, що вартість авіаквитків в найближчі роки зросте набагато вище.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Traveloffpath.

Одна з переваг подорожей по Європі - їх висока доступність. Завдяки залізничному сполученню і великій кількості авіарейсів туристи можуть без особливих зусиль відвідати відразу кілька країн за тижневу відпустку і при цьому не розоритися. Як і інші аспекти подорожей, така тенденція теж змінюється на подив швидко.

"Буде тільки гірше". Авіаквитки ніколи не були такими дорогими

Нове дослідження Allianz Trade показує, що нинішні проблеми туристичної індустрії далеко не короткострокові.

"Фактично ціни на авіаквитки зростуть ще на 21% тільки у 2022 році. Це зробить як внутрішні, так і міжнародні рейси набагато дорожчими. Ті, хто відклав польоти цього літа через недавній хаос у аеропортах і планує вирушити за кордон наступного року, відчує значне зростання цін на рейси. За словами аналітиків Allianz, навіть останніх коригувань тарифів недостатньо, щоб допомогти авіакомпаніям вийти зі збитку", — йдеться в публікації.

Фото: Аеропорт в Празі (unsplash.com)

За оцінками аналітиків, попри ймовірне збільшення виручки в річному численні на +102%, цього все одно не вистачить, щоб запобігти "збиткам третій рік поспіль". За прогнозами компанії, європейські авіакомпанії просто не зможуть досягти точки беззбитковості як мінімум до 2023 року, що призведе до ще більшого стрибка цін.

Авіакомпанії Lufthansa, KLM і навіть лоукостер Ryanair обмежили продаж квитків за найнижчими тарифами. Такі несподівані кроки додають проблем тисячам пасажирів, які сподівалися цього літа продовжити літати дешево.

Ера наддешевих квитків закінчилася - глава Ryanair

У повідомленні на LinkedIn виконавчий директор Lufthansa Йенс Ріттер визнав, що "вся авіаційна галузь страждає", і ціну за квитки потрібно підвищувати. За словами Ріттера, кожен сектор авіації, від авіакомпаній і аеропортів до постачальників і управління повітряним рухом, відчуває величезне навантаження. Не кажучи вже про неминучу загрозу страйків, які будуть відбуватися протягом усього сезону.

Через літню кризу з перевезеннями Lufthansa ввела заборону на низькі тарифи, але вона тривала всього кілька днів. А інші компанії, такі як KLM, зберегли тарифи на рівні вище, ніж зазвичай, без будь-яких ознак того, що вони повернуться до норми до кінця року. 8 червня квитки з Лондона в Амстердам коштували майже 850 доларів.

Фото: приклад вартості квитків з Амстердама в Дублін у Ryanair (скріншот РБК-Україна / ryanair)

Гендиректор Ryanair Майкл О'лірі назвав нинішню модель бюджетних перевезень "нестійкою". Він припустив, що європейська Ера наддешевих авіаквитків може раптово закінчитися раніше, ніж того очікували. Дивлячись на нинішні ціни, дійсно важко повірити, що колись ми бронювали рейси всередині ЄС всього за 7 євро.

"Немає сумнівів, що в нижній частині ринку наші дійсно дешеві рекламні тарифи - тарифи в один євро, тарифи в 0,99 євро, навіть тарифи в 9,99 Євро - Я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років", - заявив О'лірі.

Він підкреслив, що зростання цін на паливо, яке призводить до підвищення цін на авіаквитки, також збільшує рахунки за електроенергію, скорочуючи наявні доходи людей. Але бос авіакомпанії додав, що, незважаючи на це, він очікує, що клієнти будуть шукати дешевші варіанти, а не скорочувати польоти.

О'лірі прогнозує, що до 2025 року середня вартість квитків на бюджетні рейси зросте на 50% у відповідь на зростання вартості міжнародних поїздок. Якщо ви платили 60 євро за квиток Ryanair, це, мабуть, означало різноманітні привілеї тарифу "плюс", включаючи розширений вибір місця та 20-кілограмовий зареєстрований багаж. Сьогодні за цю ціну часто пропонується стандартний квиток без будь-яких бонусів.

Фото: Ryanair більше не буде продавати авіаквитки по 10 євро (Віталій Носач, РБК-Україна)

Авіакомпанії різко підвищують тарифи, намагаючись утримати попит на контрольованому рівні. Однак у 2022 році світ вирішив, що прийшов час знову відкритися, і більшість країн скасували всі обмеження через COVID. Це викликало різкий попит на подорожі – в поїздки вирішили відправитися ті, хто довго їх відкладав.

"Високий попит, безумовно, — позитивна ознака для авіакомпаній, близьких до банкрутства. Але у багатьох компаній просто не вистачає персоналу, щоб впоратися з напливом пасажирів. Навряд чи це схоже на "затишшя після шторму COVID", особливо після двох років жорстких заборон на поїздки. Країни Європи намагаються виправити ситуацію, хоча експерти попереджають, що єдиний вихід — скасувати більше рейсів, щоб аеропорти могли краще справлятися з насиченим повітряним рухом", — йдеться в публікації.

Дослідження Allianz Trade також показало, що численні затримки рейсів можуть стати "новою нормою в Європі". Як і більш дорогі рейси. Також прогнозують попит на покупку страховок – мало хто захоче опинитися без перельоту, якщо його скасують. І страховка від невильоту та інші опції, що дозволяють себе убезпечити, можуть стати однією з популярних послуг для мандрівників.

Нагадаємо, Lufthansa першою у світі пропонує пасажирам добровільно підвищити ціну за квитки.

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