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Епоха авіаквитків по 10 євро завершилася, - глава Ryanair

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Четвер 11 серпня 2022 10:55
Епоха авіаквитків по 10 євро завершилася, - глава Ryanair Фото: Ryanair більше не буде продавати авіаквитки по 10 євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Ryanair більше не буде пропонувати польоти за найнижчими цінами завдяки стрімкому зростанню вартості палива. Епоха авіаквитків по 10 євро завершилася.

Про це заявив директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За його словами, середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро до 50 євро протягом наступних п'яти років. Однак глава лоукостера вважає, що люди будуть продовжувати часто літати, попри зростання вартості життя.

"Немає сумнівів, що в нижній частині ринку наші дійсно дешеві рекламні тарифи - тарифи в один євро, тарифи в 0,99 євро, навіть тарифи в 9,99 Євро - Я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років", - заявив О'Лірі.

Він підкреслив, що зростання цін на паливо, яке призводить до підвищення цін на авіаквитки, також збільшує рахунки за електроенергію, скорочуючи наявні доходи людей. Але бос авіакомпанії додав, що, попри це, він очікує, що клієнти будуть шукати дешевші варіанти, а не скорочувати польоти.

"Ми думаємо, що люди будуть продовжувати часто літати. Але я думаю, що люди стануть набагато більш чутливими до цін, і тому мій погляд на життя полягає в тому, що люди будуть торгувати вниз на багато мільйонів", - заявив О'Лірі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ryanair очікують, що наступного літа кількість доступних місць для близькомагістральних рейсів в Європі скоротиться на 10-15%.

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