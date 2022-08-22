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Черги та масові скасування рейсів. В аеропорту Європи знову хаос: фото

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Понеділок 22 серпня 2022 12:33
Черги та масові скасування рейсів. В аеропорту Європи знову хаос: фото Фото: Переповнений пасажирами аеропорт Схіпхол (twitter.com/kosmikCitizen)
Автор: Катерина Гончарова

Пасажири запізнюються на літаки, а рейси відправляються із затримкою

Після відносного затишшя в амстердамському аеропорту Схіпхол знову панує хаос. Раніше влітку в аеропорту не вистачало персоналу, щоб обслужити величезну кількість пасажирів, а співробітники виходили на страйки. Пізніше проблему врегулювали, але ситуація знову повторюється.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Aviation.24.

У черзі на перевірку безпеки стоять по три години

Мандрівникам знову доводиться годинами стояти в черзі на перевірки службою безпеки в аеропорту. Багато хто спізнюється на свої рейси. У соцмережах скаржаться, що тільки очікування перевірок сягає більше трьох годин.

За словами представника аеропорту, сьогодні доступно менше співробітників служби охорони, ніж потрібно. В результаті час очікування в черзі на огляд знову збільшується до більш ніж трьох годин, і мандрівникам доводиться проходити через термінал і намети зовні приміщення аеропорту.

Черги та масові скасування рейсів. В аеропорту Європи знову хаос: фото

Фото: Щоб потрапити в аеропорт, треба вистояти величезну чергу (twitter.com/kosmikCitizen)

Черги та масові скасування рейсів. В аеропорту Європи знову хаос: фото

Фото: Хаос повернувся в аеропорт Амстердама (twitter.com/CarlMarsalis)

Майже 300 рейсів прибули із затримкою

В аеропорту Схіпхол майже 300 рейсів були затримані на кілька годин з раннього ранку до пізнього вечора на минулих вихідних. Пасажири скаржаться в соціальних мережах, що запізнилися на рейс через хаос, черги і стовпотворіння.

Кажуть, що через незадоволений натовп і страх запізнитися на рейс мандрівники вибили вікна закритих воріт безпеки. На місце прибула поліція, але нікого не заарештували.

Минула субота була найбільш напруженим днем з точки зору кількості пасажирів, що вилітають. Неділя була не менш завантаженою.

За останні тижні в Схіпхолі було найнято близько 200 додаткових співробітників служби охорони, проте це не допомогло вирішити ситуацію.

Черги та масові скасування рейсів. В аеропорту Європи знову хаос: фото

Фото: Пасажири пишуть, що чекали своєї черги 3 години 15 хвилин (twitter.com/kosmikCitizen)

Черги та масові скасування рейсів. В аеропорту Європи знову хаос: фото

Фото: Натовпи людей в аеропорту Схіпхол (twitter.com/JeroenSwart)

"Обов'язкове обмеження кількості вилітаючих пасажирів і знову набраний для роботи персонал, здавалося, послабив хаос. Однак після декількох тижнів полегшення, схоже, стабільна ситуація закінчилася", — пише видання.

Зазначимо, хаос з чергами й скасуваннями рейсів торкнувся цього літа багато аеропортів Європи. Співробітники авіакомпаній і аеропортів виходили на страйки, вимагаючи підвищення зарплат. В аеропортах гостро не вистачало співробітників. А ті, що виходили на роботу, не встигали обслужити великі потоки пасажирів, які знову активно подорожують після зняття COVID-обмежень e Європі.

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