Дешевые перелеты к морю. Ryanair запускает 16 новых рейсов в популярную страну

Хорватия – одна из самых популярных среди туристов европейских стран, которая летом привлекает миллионы туристов. Авиакомпания Ryanair запустит в курортный город Дубровник 16 рейсов из европейских стран.
Откуда можно будет дешево путешествовать на самолете в Хорватию, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Бюджетная авиакомпания Ryanair планирует открыть сезонную базу в Хорватии. С начала апреля авиаперевозчик запустит 16 новых рейсов между известным туристическим городом на побережье Адриатического моря и городами Европы. В частности, полететь можно будет:
Авиакомпания Ryanair ранее добавила 4 маршрута, соединивших семь городов Европы. Новые направления появились осенью между городами Европы с увлекательной архитектурой:
Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании.
Ранее мы писали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.
Также мы сообщали, что Ryanair запустит еще 5 новых рейсов в следующем году. Рейсы в балканскую страну будут выполняться из Бельгии, Швеции, Италии, Германии и Англии.