Дешевые путешествия по Европе. Ryanair запустит еще 5 новых рейсов в следующем году
Лоукостер Ryanair запустит новые рейсы по Европе. С весны 2024 года из пяти европейских городов можно будет полететь в Сараево.
Рейсы в волшебную балканскую страну будут выполняться из Бельгии, Швеции, Италии, Германии и Англии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует расширить свою сеть рейсов и добавить новые направления из Сараево, столицы Боснии и Герцеговины, в европейские города. В этой стране активно развивается туризм.
Начало рейсов запланировано на март-апрель 2024 года:
- Сараево – Брюссель Шарлеруа – с 31 марта 2024 года дважды в неделю;
- Сараево – Гетеборг – с 31 марта дважды в неделю;
- Сараево – Милан Бергамо – с 31 марта дважды в неделю;
- Сараево – Мемминген с 1 апреля дважды в неделю;
- Сараево – Лондон Станстед – со 2 апреля трижды в неделю.
Босния и Герцеговина открыта для украинцев без виз – как для туристов (до 30 дней), так и для бегущих от войны.
Авиакомпания Ryanair ранее добавила 4 маршрута, которые соединили семь городов Европы. Новые направления появились осенью между городами Европы с увлекательной архитектурой:
- Копенгаген (Дания) – Париж Бове (Франция) – с 29 октября 2023 года – 4 раза в неделю;
- Копенгаген (Дания) – Варшава Модлин (Польша) – с 29 октября 2023 года – трижды в неделю;
- Венеция Тревизо (Италия) – Лондон Лутон (Англия) с 29 октября 2023 года дважды в неделю;
- Загреб (Хорватия) – Лансароте (Испания) с 4 ноября 2023 года один раз в неделю.
Также осенью стартовали рейсы Ryanair в Марокко из Германии, Австрии и Швеции.
Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании.
Ранее мы писали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.
Также сообщалось, какие нормы провоза багажа действуют на рейсах Ryanair в 2023 году.