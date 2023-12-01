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Дешевые путешествия по Европе. Ryanair запустит еще 5 новых рейсов в следующем году

Пятница 01 декабря 2023 12:35
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Дешевые путешествия по Европе. Ryanair запустит еще 5 новых рейсов в следующем году Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Лоукостер Ryanair запустит новые рейсы по Европе. С весны 2024 года из пяти европейских городов можно будет полететь в Сараево.

Рейсы в волшебную балканскую страну будут выполняться из Бельгии, Швеции, Италии, Германии и Англии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует расширить свою сеть рейсов и добавить новые направления из Сараево, столицы Боснии и Герцеговины, в европейские города. В этой стране активно развивается туризм.

Начало рейсов запланировано на март-апрель 2024 года:

  • Сараево – Брюссель Шарлеруа – с 31 марта 2024 года дважды в неделю;
  • Сараево – Гетеборг – с 31 марта дважды в неделю;
  • Сараево – Милан Бергамо – с 31 марта дважды в неделю;
  • Сараево – Мемминген с 1 апреля дважды в неделю;
  • Сараево – Лондон Станстед – со 2 апреля трижды в неделю.

Босния и Герцеговина открыта для украинцев без виз – как для туристов (до 30 дней), так и для бегущих от войны.

Авиакомпания Ryanair ранее добавила 4 маршрута, которые соединили семь городов Европы. Новые направления появились осенью между городами Европы с увлекательной архитектурой:

  • Копенгаген (Дания) – Париж Бове (Франция) – с 29 октября 2023 года – 4 раза в неделю;
  • Копенгаген (Дания) – Варшава Модлин (Польша) – с 29 октября 2023 года – трижды в неделю;
  • Венеция Тревизо (Италия) – Лондон Лутон (Англия) с 29 октября 2023 года дважды в неделю;
  • Загреб (Хорватия) – Лансароте (Испания) с 4 ноября 2023 года один раз в неделю.

Также осенью стартовали рейсы Ryanair в Марокко из Германии, Австрии и Швеции.

Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.

Также сообщалось, какие нормы провоза багажа действуют на рейсах Ryanair в 2023 году.

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